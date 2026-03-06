Worten Canarias celebra 15 años con un 15% directo y otro 15% en cheque regalo.
Worten Canarias cumple 15 años en el Archipiélago y lo celebra con una promoción especial pensada para agradecer la confianza de los consumidores canarios durante este tiempo acercando la tecnología y los electrodomésticos de última generación a todos los hogares del Archipiélago.
Del 6 al 9 de marzo, las compras en Worten Canarias contarán con un 15% de descuento directo, y además recibirán un 15% en cheque regalo, válido para canjear del 10 al 23 de marzo, en cualquier producto y sin mínimo de compra. Esta promoción está disponible en sus 23 tiendas y en la web canarias.worten.es
La promoción ofrece a los clientes la oportunidad de aprovechar descuentos concretos y tangibles: por ejemplo, un televisor de última generación con un precio habitual de 600 euros puede adquirirse con el 15% de descuento directo por 510 euros, sumando además el 15% en cheque regalo, equivalente a 90 euros para futuras compras. Iniciativas como esta convierten la experiencia de compra en Worten Canarias en una ocasión única para acceder a tecnología, electrodomésticos y productos de calidad con ahorro inmediato y beneficios adicionales.
Worten Canarias inició su actividad en las Islas hace 15 años y actualmente cuenta con 23 tiendas distribuidas por todo el Archipiélago, además de una plataforma online específica para el mercado canario. Durante este tiempo, la compañía ha apostado por la cercanía, el asesoramiento especializado y la integración entre tienda física y canal online, facilitando una experiencia de compra adaptada a las particularidades del territorio.
Con este aniversario, Worten Canarias no solo celebra su trayectoria, sino que reafirma su voluntad de seguir creciendo junto a las Islas, acercando innovación y tecnología a los hogares canarios y manteniendo su compromiso con el desarrollo económico local.
