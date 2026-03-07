La Aemet pronostica nubes y lluvias débiles en el norte de las islas y vientos fuertes este domingo en Canarias
Las temperaturas mínimas y máximas previstas para el 8 de marzo oscilan entre los 10 y 20 grados centígrados en el Archipiélago, según los datos proporcionados por la Agencia Estatal de Meteorología
Este domingo habrá nubes y lluvias débiles en el norte y medianías de las islas, cielos poco nubosos en el resto de zonas y vientos del nordeste moderados a fuertes, que podrán ser ocasionalmente muy fuertes en las vertientes sudeste y noroeste, según la Aemet.
En el mar habrá noreste 4 a 6. Marejada o fuerte marejada. En la costa oeste, variable 1 a 3 y rizada. Mar de fondo del noroeste de 1 a 2 metros, rolando a noreste, informa Efe.
Predicción por islas para este domingo:
LANZAROTE
Cielos nubosos con apertura de amplios claros durante las horas centrales. No se descartan precipitaciones débiles y dispersas, principalmente durante las horas nocturnas. Temperaturas sin cambios. Viento del nordeste moderado.
TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):
Arrecife 14 20
FUERTEVENTURA
Cielos nubosos con apertura de amplios claros durante las horas centrales. No se descartan precipitaciones débiles y dispersas, principalmente durante las horas nocturnas. Temperaturas sin cambios. Viento del nordeste moderado con intervalos de fuerte en la península de Jandía.
TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):
Puerto del Rosario 15 20
GRAN CANARIA
En el norte, nuboso con probabilidad de precipitaciones débiles y ocasionales, principalmente en medianías. En el resto, predominio de los cielos poco nubosos. Temperaturas con pocos cambios. Viento del nordeste moderado con intervalos de fuerte en las vertientes noroeste y sudeste, donde no se descartan rachas ocasionalmente muy fuertes; predominando las brisas en costas del suroeste. Durante la segunda mitad de la jornada, intervalos de fuerte en cumbres con baja probabilidad de rachas ocasionalmente muy fuertes.
TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):
Las Palmas de Gran Canaria 16 19
TENERIFE
En el norte y oeste, nuboso con probabilidad de precipitaciones débiles y ocasionales, principalmente en medianías del norte. En el resto, predominio de los cielos poco nubosos. Temperaturas con pocos cambios. Probables heladas débiles en cumbres centrales. Viento del nordeste moderado con intervalos de fuerte en la vertiente sudeste y extremo oeste donde no se descartan rachas ocasionalmente muy fuertes; predominando las brisas en costas del suroeste.
TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):
Santa Cruz de Tenerife 15 19
LA GOMERA
En el norte, nuboso con baja probabilidad de precipitaciones débiles y ocasionales, principalmente en medianías. En el resto, predominio de los cielos poco nubosos. Temperaturas con pocos cambios. Viento del nordeste moderado con intervalos de fuerte en zonas altas y las vertientes noroeste y sudeste, donde no se descartan rachas muy fuertes durante la segunda mitad de la jornada; predominando las brisas en costas del suroeste.
TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):
San Sebastián de La Gomera 16 20
LA PALMA
En el norte y este, nuboso con probables precipitaciones débiles y ocasionales, principalmente en medianías. En el resto, predominio de los cielos poco nubosos. Temperaturas con pocos cambios. Viento del nordeste moderado con intervalos de fuerte en extremo noroeste, punta sur y en la dorsal donde no se descartan rachas muy fuertes durante la segunda mitad de la jornada.
TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):
Santa Cruz de La Palma 14 19
EL HIERRO
En el nordeste, nuboso con baja probabilidad de precipitaciones débiles y ocasionales, principalmente en medianías durante las horas nocturnas. En el resto, predominio de los cielos poco nubosos. Temperaturas con pocos cambios. Viento del nordeste moderado con intervalos de fuerte en la vertiente sudeste, extremo oeste y zonas altas donde no se descartan rachas localmente muy fuertes durante la primera mitad de la jornada; predominando las brisas en costas del suroeste.
TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):
Valverde 10 13
