La Aemet pronostica nubes y lluvias débiles en el norte de las islas y vientos fuertes este domingo en Canarias

Este domingo habrá nubes y lluvias débiles en el norte y medianías de las islas, cielos poco nubosos en el resto de zonas y vientos del nordeste moderados a fuertes, que podrán ser ocasionalmente muy fuertes en las vertientes sudeste y noroeste, según la Aemet.

En el mar habrá noreste 4 a 6. Marejada o fuerte marejada. En la costa oeste, variable 1 a 3 y rizada. Mar de fondo del noroeste de 1 a 2 metros, rolando a noreste, informa Efe.

Predicción por islas para este domingo:

LANZAROTE

Cielos nubosos con apertura de amplios claros durante las horas centrales. No se descartan precipitaciones débiles y dispersas, principalmente durante las horas nocturnas. Temperaturas sin cambios. Viento del nordeste moderado.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):

Arrecife 14 20

FUERTEVENTURA

Cielos nubosos con apertura de amplios claros durante las horas centrales. No se descartan precipitaciones débiles y dispersas, principalmente durante las horas nocturnas. Temperaturas sin cambios. Viento del nordeste moderado con intervalos de fuerte en la península de Jandía.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):

Puerto del Rosario 15 20

GRAN CANARIA

En el norte, nuboso con probabilidad de precipitaciones débiles y ocasionales, principalmente en medianías. En el resto, predominio de los cielos poco nubosos. Temperaturas con pocos cambios. Viento del nordeste moderado con intervalos de fuerte en las vertientes noroeste y sudeste, donde no se descartan rachas ocasionalmente muy fuertes; predominando las brisas en costas del suroeste. Durante la segunda mitad de la jornada, intervalos de fuerte en cumbres con baja probabilidad de rachas ocasionalmente muy fuertes.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):

Las Palmas de Gran Canaria 16 19

TENERIFE

En el norte y oeste, nuboso con probabilidad de precipitaciones débiles y ocasionales, principalmente en medianías del norte. En el resto, predominio de los cielos poco nubosos. Temperaturas con pocos cambios. Probables heladas débiles en cumbres centrales. Viento del nordeste moderado con intervalos de fuerte en la vertiente sudeste y extremo oeste donde no se descartan rachas ocasionalmente muy fuertes; predominando las brisas en costas del suroeste.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):

Santa Cruz de Tenerife 15 19

LA GOMERA

En el norte, nuboso con baja probabilidad de precipitaciones débiles y ocasionales, principalmente en medianías. En el resto, predominio de los cielos poco nubosos. Temperaturas con pocos cambios. Viento del nordeste moderado con intervalos de fuerte en zonas altas y las vertientes noroeste y sudeste, donde no se descartan rachas muy fuertes durante la segunda mitad de la jornada; predominando las brisas en costas del suroeste.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):

San Sebastián de La Gomera 16 20

LA PALMA

En el norte y este, nuboso con probables precipitaciones débiles y ocasionales, principalmente en medianías. En el resto, predominio de los cielos poco nubosos. Temperaturas con pocos cambios. Viento del nordeste moderado con intervalos de fuerte en extremo noroeste, punta sur y en la dorsal donde no se descartan rachas muy fuertes durante la segunda mitad de la jornada.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):

Santa Cruz de La Palma 14 19

EL HIERRO

En el nordeste, nuboso con baja probabilidad de precipitaciones débiles y ocasionales, principalmente en medianías durante las horas nocturnas. En el resto, predominio de los cielos poco nubosos. Temperaturas con pocos cambios. Viento del nordeste moderado con intervalos de fuerte en la vertiente sudeste, extremo oeste y zonas altas donde no se descartan rachas localmente muy fuertes durante la primera mitad de la jornada; predominando las brisas en costas del suroeste.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):

Valverde 10 13