La Aemet pronostica viento moderado y lloviznas en Canarias este sábado: así afectará a cada isla

La Agencia Estatal de Meteorología prevé para este sábado en Canarias una jornada marcada por el viento del nordeste, intervalos nubosos y posibles lloviznas en algunas zonas del archipiélago. Las temperaturas apenas registrarán cambios respecto a días anteriores.

En las islas orientales, Lanzarote y Fuerteventura, se esperan intervalos nubosos con amplios claros durante las horas centrales del día. En cambio, en el norte de las islas montañosas predominarán los cielos nubosos, con probables lloviznas en medianías durante la primera mitad de la jornada.

El viento soplará moderado del nordeste en todo el archipiélago, aunque se prevén intervalos fuertes en vertientes noroeste y sudeste de las islas montañosas, así como en Lanzarote y Fuerteventura. En zonas expuestas no se descarta alguna racha muy fuerte, especialmente durante las primeras horas del día.

En el mar se espera viento del nordeste de fuerza 5 a 6, con intervalos de 7. Habrá marejada o fuerte marejada, con áreas de mar gruesa en algunas zonas, especialmente en aguas de Lanzarote y Fuerteventura. También se prevé mar de fondo del norte de entre 1 y 2 metros, aumentando localmente hasta los 3 o 4 metros, además de aguaceros ocasionales.

La previsión del tiempo, isla a isla

LANZAROTE — Intervalos nubosos con amplios claros

Predominarán los intervalos nubosos, aunque durante las horas centrales del día se abrirán amplios claros. Temperaturas con pocos cambios. Viento moderado del nordeste con intervalos de fuerte en el interior y oeste, sobre todo a primeras horas.

Temperaturas (°C): Arrecife 14 / 19

FUERTEVENTURA — Nubes y claros durante la jornada

Intervalos nubosos con amplios claros en las horas centrales del día. Temperaturas con pocos cambios. Viento del nordeste moderado con intervalos de fuerte en el litoral este y oeste y en la península de Jandía, donde no se descarta alguna racha muy fuerte.

Temperaturas (°C): Puerto del Rosario 14 / 19

GRAN CANARIA — Nubosidad en el norte con posibles lloviznas

El norte estará nuboso con posibles lloviznas durante las primeras horas, especialmente en medianías. En el resto de la isla predominarán los cielos poco nubosos. Viento moderado del nordeste con intervalos fuertes en vertientes noroeste y sudeste, con posibles rachas muy fuertes en cumbres.

Temperaturas (°C): Las Palmas de Gran Canaria 15 / 18

TENERIFE — Nubes en el norte y oeste con lluvias débiles

En el norte y oeste predominarán los cielos nubosos con posibles lloviznas a primeras horas en la vertiente norte. El resto de zonas presentará intervalos nubosos. Probables heladas débiles en cumbres centrales y viento del nordeste moderado con intervalos fuertes en el sudeste y extremo oeste.

Temperaturas (°C): Santa Cruz de Tenerife 15 / 19

LA GOMERA — Nubosidad en el norte y viento fuerte en zonas altas

El norte estará nuboso con posibles lloviznas en medianías durante la primera mitad del día. En el resto de la isla predominarán los cielos poco nubosos. Viento moderado del nordeste con intervalos fuertes en zonas altas y vertientes noroeste y sudeste.

Temperaturas (°C): San Sebastián de La Gomera 15 / 19

LA PALMA — Lloviznas en el norte y este durante la mañana

Cielos nubosos en el norte y este con probables lloviznas en medianías durante la primera mitad del día. En el resto de la isla habrá intervalos nubosos o cielos poco nubosos. Viento del nordeste moderado con intervalos fuertes en la dorsal, extremo noroeste y punta sur.

Temperaturas (°C): Santa Cruz de La Palma 13 / 17

EL HIERRO — Nubes en el nordeste y posibles lloviznas

En el nordeste predominarán los cielos nubosos con probables lloviznas en medianías durante la mañana. En el resto de zonas habrá intervalos nubosos o cielos poco nubosos. Viento moderado del nordeste con intervalos fuertes en zonas altas y vertientes expuestas.

Temperaturas (°C): Valverde 11 / 14