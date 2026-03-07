Después de Dios, los médicos

Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Luis Rivero

Luis Rivero

Hubo un tiempo en el que los médicos eran considerados dioses, eran idolatrados hasta el punto de ser elevados a una condición divina. Este «endiosamiento» se deduce de la narrativa propuesta por las mitologías del mundo Antiguo (desde la civilización sumeria a Egipto, Grecia o Roma). No es extraño, pues, que este dicho establezca una comparativa indirecta que pone de un lado a Dios y de otro a los médicos, en un segundo plano. Se trata de uno de los tantos proverbios de inspiración religiosa que trae ecos desde la Antigüedad, cuando existía una deidad a la cual se le atribuía el conocimiento de las ciencias médicas y el arte de curar y fueron los encargados -según las distintas mitologías- de transmitir/revelar/instruir a los hombres en los secretos necesarios para el ejercicio de la medicina. Y de ahí, la mitificación o sacralización del galeno [así, por ejemplo, Asclepio, para los griegos (o Esculapio para los romanos) era considerado dios de la medicina y de la sanación, y como tal fue venerado en estas culturas]. El refrán rememora de manera figurada la condición superior de los médicos respecto al resto de los mortales y situándolos en un escalafón inmediatamente inferior al Dios supremo en la estructura jerárquica celeste. [Dios, con mayúscula, evoca aquí a la divinidad de los cultos monoteístas]. Este orden de prelación que sitúa a los médicos después de Dios se intuye también en otros refranes afines, como en este de inspiración bíblica que viene documentado en el Quijote: «Cuando Dios da la llaga, da la medicina» (Q II-XIX) que en sentido metafórico viene a significar que Dios coloca al hombre ante la adversidad y la desgracia, pero le procura también la superación de sus problemas. Lo que de alguna manera exalta la omnipotencia divina frente a las vicisitudes del destino. Este otro dicho afín afirma: «Dios es el que sana y el médico [se] lleva la plata» que traslada con ironía la convicción profunda del vulgo que la curación verdadera es obra divina, mientras el médico es un mero intermediario/mandatario del omnipotente y que recibe una compensación económica por su intervención.

«Después de Dios, los médicos» es un refrán que se suele emplear cuando después de una visita médica, una intervención o cura se constata un restablecimiento o mejoría [podemos escucharlo en formas dialógicas como esta: «¿Y qué te dijo el médico de lo tuyo?» (es común entre hablantes el uso de los posesivos ‘tuyo’ o ‘mío’ para referirse a la afección o enfermedad que se padece sin nombrarla) / «Me mandó unas pastillas, oiga, mano de santo» / «como dice el dicho, después de Dios, los médicos»].

Como antónimo de la anterior otra expresión genuinamente isleña, aunque originaria de Cuba, que hace referencia a los médicos, dice: «Eso no lo arregla ni el médico chino»; que de manera singular se emplea para referirse a una enfermedad incurable (»a ese no lo cura ni el médico chino»), mientras que en sentido más genérico por extensión semántica se emplea para expresar que se está frente a un problema o situación de imposible o de muy difícil solución. Y hasta el extremo que resulta tan complicada que nos llevamos las manos a la cabeza porque «la cosa está muy jodida» y se concluye, no sin cierto gracejo: «¿Esto? Esto lo no arregla ni el médico chino».

