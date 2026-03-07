En Directo
Minuto a minuto
EEUU captura a Maduro, en directo | Crisis en Venezuela y los planes de Trump en Groenlandia, Cuba, México o Colombia
Venezuela anuncia las primeras 379 excarcelaciones tras aprobación de la Ley de Amnistía
R. Gargoi / J. Quintana
Estados Unidos ha bombardeado varias zonas civiles y militares de Venezuela, incluida la capital Caracas, y ha capturado y trasladado fuera del país a su líder Nicolás Maduro, según ha confirmado el presidente estadounidense Donald Trump, que ha calificado de "exitoso" el ataque contra el país sudamericano
Sigue aquí el minuto a minuto de las últimas noticias de la situación en Venezuela y cómo lo está viviendo la comunidad venezolana residente en Canarias.
EEUU y Venezuela negocian la extradición de Alex Saab
Estados Unidos adelanta negociaciones con la administración interina de Delcy Rodríguez en Venezuela para la extradición de Alex Saab, considerado por el gobierno estadounidense como testaferro del mandatario venezolano depuesto, Nicolás Maduro, quien enfrenta en Nueva York cargos relacionados con narcotráfico. El diario Miami Herald, citando fuentes familiarizadas con las conversaciones, señaló este sábado que Saab, "probablemente será extraditado pronto a Estados Unidos tras intensas negociaciones".
Ecuador y EEUU destruyen un campamento de grupo disidente de las FARC cerca de Colombia
Las Fuerzas Armadas de Ecuador, en colaboración con Estados Unidos, destruyeron un campamento de entrenamiento de los Comandos de la Frontera, uno de los grupos criminales disidentes de la extinta guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). El Gobierno de Ecuador detalló este viernes en un comunicado los alcances de la operación militar conjunta desarrollada el martes en suelo ecuatoriano entre las fuerzas armadas de Ecuador y de Estados Unidos, según anunciaron tanto el Ejecutivo ecuatoriano como el Comando Sur de los EEUU. La operación tuvo lugar en la amazónica provincia ecuatoriana de Sucumbíos, fronteriza con Colombia, donde los militares ecuatorianos atacaron con información de inteligencia y apoyo estadounidense un campamento que, de acuerdo a la información oficial, pertenecía al cabecilla apodado 'Mono Tole' y tenía capacidad para "entrenar hasta cincuenta narcotraficantes".
Delcy Rodríguez dice que retoma relaciones con EEUU "con amistad y con inteligencia"
La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, dijo este viernes que el restablecimiento de las relaciones con Estados Unidos se hace "con amistad y con inteligencia", después de que ambos países confirmaran el jueves la reanudación del vínculo roto desde 2019, un hecho que venía gestándose tras la captura en enero de Nicolás Maduro. "Vamos a hacerlo con amistad, con disposición y con buena intelig ncia y por el bienestar del pueblo venezolano", dijo Rodríguez en un acto en la comuna El Maizal, en el estado Lara (oeste), una localidad muy visitada por Maduro. La mandataria citó de esta forma una carta del libertador caraqueño Simón Bolívar de 1818 en la que informaba sobre el establecimiento de relaciones con Estados Unidos, cuando James Monroe era presidente.
El opositor Rosales pide crear condiciones para hacer elecciones "transparentes" en Venezuela
El opositor venezolano Manuel Rosales dijo este viernes que se deben establecer todas las condiciones para que eventualmente se celebren en el país suramericano unas elecciones que sean "limpias" y "transparentes", dos meses después de la captura del presidente Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos.
"Se tienen que reinstitucionalizar los poderes, se tiene que cambiar el CNE (Consejo Nacional Electoral), revisar el registro electoral, crear las condiciones para que de verdad las elecciones sean limpias y transparentes", indicó el exgobernador del estado Zulia (noroeste, fronterizo con Colombia), en una rueda de prensa por el 20 aniversario de su partido Un Nuevo Tiempo (UNT).
Igualmente, Rosales sostuvo que es necesario lograr la estabilización política y económica, con aumentos de salarios y pensiones, mejorar el sistema eléctrico, así como derogar leyes como la ley contra el odio y la ley Simón Bolívar.
La esposa de Leopoldo López denuncia el "saqueo" y destrucción de su casa en Venezuela
Lilian Tintori, esposa del opositor venezolano Leopoldo López, denunció este viernes el "saqueo" y la destrucción de su casa en el país suramericano por una orden, aseguró, de la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez.
"Delcy Rodríguez ordenó entrar, vaciarla, robarla y tumbarla", indicó Tintori en un video publicado en Instagram, en el que aseguró que también se llevaron a sus dos perros y loros que todavía vivían en la residencia, ubicada en el este de Caracas.
La también activista de derechos humanos dijo que de "forma violenta" entraron a su casa, sin especificar si fueron funcionarios de seguridad o particulares, y se llevaron todo lo que estaba dentro, como fotos, libros, así como mesas.
La Casa Blanca confía en que la alianza con Venezuela baje el precio de la gasolina en EE UU
El secretario estadounidense del Interior, Doug Burgum, aseguró este viernes que "la alianza con Venezuela será una de las maneras en que los precios de la gasolina bajen en Estados Unidos", en plena polémica por el aumento del coste del petróleo tras la intervención en Irán.
Burgum añadió durante una entrevista en la cadena FOX que "Venezuela se ha comprometido a ser competitiva en el mercado nacional e internacional, y esto beneficia a los estadounidenses".
El secretario del Interior ha estado esta semana en Caracas para debatir las oportunidades de petróleo y minerales, donde se reunió con la presidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, y habría ayudado a gestionar un contrato relativo al oro venezolano.
Trump asegura que Cuba "va a caer muy pronto"
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este viernes que el Gobierno de Cuba caerá "muy pronto" y adelantó que La Habana tiene "muchísimas ganas" de negociar con Washington, según la cadena CNN.
Venezuela acumula una inflación del 51,9 % en los dos primeros meses del año
Venezuela acumula una inflación del 51,9 % en los dos primeros meses de 2026, tras registrar un incremento de precios del 14,6 % en febrero y del 32,6 % en enero pasado, según cifras oficiales difundidas este viernes.
Así, el Banco Central de Venezuela (BCV) actualiza el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) tras el silencio que mantuvo desde octubre de 2024. El sector de alimentos y bebidas no alcohólicas fue el que más se encareció en enero, con un alza del 36,6 %, mientras que el pasado mes fue el de comunicaciones, que subió un 22,3 %.
EEUU y Venezuela acuerdan restablecer relaciones diplomáticas
El Gobierno de Estados Unidos y las autoridades interinas de Venezuela han acordado este jueves restablecer relaciones diplomáticas y consulares a fin de "promover la estabilidad, apoyar la recuperación económica y avanzar en la reconciliación política" del país latinoamericano.
"Estados Unidos y las autoridades interinas Venezuela han acordado restablecer relaciones diplomáticas y consulares. Este paso facilitará nuestros esfuerzos conjuntos para promover la estabilidad, apoyar la recuperación económica y avanzar en la reconciliación política en Venezuela", ha señalado el Departamento de Estado estadounidense en un comunicado.
Venezuela estima en más de 7.300 las personas con "libertad plena" gracias a la ley de amnistía
El presidente del Parlamento de Venezuela, Jorge Rodríguez, ha estimado este jueves en más de 7.300 las personas que han obtenido la "libertad plena" gracias a la ley de amnistía, aprobada el pasado 20 de febrero y que abre la puerta a excarcelar a quienes hayan cometido delitos desde 1999.
"A día de hoy, 7365 personas que habían estado privadas de libertad o sometidas a algún tipo de medida sustitutiva de la privación de libertad han recibido la libertad plena", ha indicado en declaraciones a la prensa a la salida de la Asamblea Nacional.
El también hermano de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, ha confirmado asimismo que "hemos recibido por parte de políticos o políticas venezolanas que viven en el extranjero, o ciudadanos venezolanos (...) que viven en el extranjero, solicitudes" para acogerse a la amnistía, si bien ha eludido dar nombres.
- La borrasca Regina sacude Canarias este martes: lluvias intensas, rachas de hasta 90 km/h y posible nieve en cumbres
- La Aemet avisa de un viernes con viento intenso y lluvias en Canarias: posibles rachas muy fuertes en varias islas
- León XIV recorrerá Las Palmas de Gran Canaria en papamóvil
- Nieve en la cumbre de Gran Canaria: Regina deja los primeros copos y obliga a cortar accesos
- Canarias cierra la estabilización: puestos fijos para 3.530 interinos
- La AEMET intensifica su pronóstico de la borrasca Regina en Canarias: precipitaciones, viento muy fuerte y calima este miércoles
- La DGT activa 33 nuevos radares en once comunidades, uno de ellos en Gran Canaria y otro en Tenerife
- Cambio de hora 2026: el BOE confirma el día exacto en que deberás adelantar el reloj