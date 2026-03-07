El Mando de Canarias organiza una jornada informativa con los Embajadores de la Marca Ejército en Fuerteventura

El Acuartelamiento Puerto del Rosario, en Fuerteventura, fue el escenario de una significativa jornada informativa organizada por el Mando de Canarias (MCANA) y la Brigada “Canarias” XVI (BRICAN XVI). En este evento, los Embajadores de la Marca Ejército, figuras clave para acercar el Ejército de Tierra a la ciudadanía, tuvieron la oportunidad de conocer de cerca las actividades del Ejército en el archipiélago.

La jornada, celebrada en un ambiente distendido, comenzó con una cálida recepción a los embajadores, quienes fueron recibidos con un café de bienvenida. Entre los embajadores presentes se encontraban figuras como José Carlos Marrero González, Valeriano Weyler González, Eligio Hernández Gutiérrez, José Antonio Hernández Reja y José Juan Sánchez Tinoco, acompañados por el Teniente General Julio Salom Herrera, jefe del Mando de Canarias.

Una jornada cargada de contenido y reflexión

La jornada comenzó con una presentación a cargo del Coronel jefe del Regimiento de Infantería “Soria” nº 9, quien ofreció una detallada exposición sobre las actividades y capacidades de la unidad, además de su rol estratégico en el archipiélago. Este tipo de eventos tienen como objetivo que los embajadores, tanto civiles como militares, conozcan de primera mano el trabajo del Ejército de Tierra en Canarias.

El evento continuó con una ponencia centrada en los logros alcanzados por las Fuerzas Armadas en los últimos años, así como en los principales retos previstos para 2026. Durante la charla se destacaron las iniciativas para fortalecer la presencia y la capacidad operativa del Ejército en el archipiélago y se detallaron las actividades más relevantes que se llevarán a cabo en el futuro inmediato.

Jornada informativa de Embajadores de la Marca Ejército en Fuerteventura / Mando de Canarias

Visita al Acuartelamiento Puerto del Rosario

Uno de los momentos más destacados de la jornada fue la visita al Acuartelamiento Puerto del Rosario, que permitió a los embajadores observar en directo las capacidades operativas y logísticas de las unidades desplegadas en Fuerteventura. Los asistentes pudieron conocer de primera mano las instalaciones y la labor diaria del Ejército en la isla, reforzando así el vínculo entre las Fuerzas Armadas y la sociedad civil.

El Mando de Canarias no solo se dedica a la defensa y seguridad, sino que también desempeña un papel clave en la cooperación social y la formación de nuevos profesionales en diversos ámbitos.

Homenaje a los caídos y conmemoración histórica

El evento también sirvió como un espacio para rendir homenaje a los caídos por España, con una misa y un acto de recuerdo especialmente centrado en la llegada del Tercer Tercio de La Legión a Fuerteventura, un hecho histórico que marcó un hito en la presencia del Ejército en la isla.

Este acto, cargado de simbolismo, subrayó el compromiso del Ejército de Tierra con la defensa de la soberanía y la seguridad del archipiélago canario.

Reforzando la relación entre Fuerzas Armadas y sociedad civil

La jornada concluyó con un acto social que ofreció a los participantes la oportunidad de intercambiar impresiones y reflexionar sobre el papel fundamental que juega el Ejército de Tierra en la seguridad y desarrollo de las islas. Este tipo de encuentros refuerzan los lazos entre las Fuerzas Armadas y la sociedad civil, contribuyendo a una mayor comprensión de las misiones y valores que representan a las Fuerzas Armadas.

El papel de los Embajadores de la Marca Ejército

Los Embajadores de la Marca Ejército desempeñan una labor clave en la difusión de los valores, tradiciones y misiones del Ejército de Tierra, promoviendo una mayor conexión con la ciudadanía. A través de su trabajo, contribuyen a fortalecer el conocimiento mutuo entre la sociedad y las Fuerzas Armadas, resaltando el papel del Ejército no solo en la defensa, sino en el apoyo a la comunidad en situaciones de emergencia, cooperación internacional y proyectos de desarrollo.

Este tipo de iniciativas destacan la importancia de mantener una relación cercana entre las Fuerzas Armadas y los ciudadanos, un vínculo que se fortalece cada vez más en Canarias, donde el Ejército juega un rol estratégico para la seguridad y estabilidad del archipiélago.