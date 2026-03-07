La presidenta del Colegio de Logopedas de Canarias: "Nuestra presencia en las administraciones públicas es prácticamente inexistente"

Susana Nieto es presidenta del Colegio Oficial de Logopedia de Canarias desde su creación, hace cuatro años. Desde entonces, no ha dejado de contribuir a la visibilización de la profesión en el Archipiélago. Con motivo del Día Europeo de la Logopedia ―que se celebra hoy, 6 de marzo―, la institución ha preparado diversas acciones para dar a conocer la labor de estos profesionales, desde mesas informativas en los hospitales hasta talleres divulgativos sobre las distintas etapas en las que intervienen. Nieto, además, cuenta las particularidades a las que se enfrenta este colectivo profesional.

Existe la percepción de que el logopeda trabaja principalmente con niños...

Es cierto que la población suele asociar la logopedia con la infancia, pero intervenimos en todas las etapas de la vida. Trabajamos con adultos que han sufrido un ictus, con enfermedades neurodegenerativas, con problemas de voz o con dificultades para tragar, entre muchos otros casos. El problema es que no se nos conoce. Por este motivo, y por el Día de la Logopedia –que se celebró ayer–, hemos organizado diferentes acciones para visibilizar la profesión. Preparamos mesas informativas en los hospitales y centros de salud de las Islas. Y hoy estaremos en La Laguna con una carpa y talleres dirigidos a adultos y niños. La idea es mostrar los materiales que utilizamos, los ejercicios que realizamos y explicar que la logopedia abarca todas las etapas de la vida.

¿Hay algún censo que recoja el número exacto de logopedas en las Islas?

El colegio cuenta con unos 330 profesionales colegiados, aunque estimamos que hay más del doble en activo. La institución es relativamente nueva, porque comenzó a funcionar hace cuatro años, y aún estamos en ese proceso de incorporar a todos los logopedas de Canarias. Además, como hay tan pocos en las administraciones públicas, ocurre lo mismo que con otras profesiones sanitarias como, por ejemplo, podología. Y es que estos servicios se desarrollan, en su mayoría, en el ámbito privado. El censo que tenemos ahora mismo es el del colegio y el del Servicio Canario de la Salud (SCS). En cualquier caso, y de cara a la población, recomendamos acudir siempre a logopedas colegiados, porque eso garantiza que cuentan con la titulación adecuada, seguro de responsabilidad profesional y los requisitos sanitarios necesarios.

¿Cuántos trabajan en el SCS?

El año pasado dimos a conocer durante una campaña de visibilización de la profesión que apenas hay unos 40 logopedas para toda la población de Canarias. Es una cifra insuficiente y hasta donde sabemos la situación no ha variado. Es una cantidad escasa, tanto para que la población conozca los recursos disponibles como para poder tratar adecuadamente las dificultades de comunicación, lenguaje, habla, voz o audición. Al final, la logopedia en las instituciones públicas es prácticamente inexistente. Incluso ahora van a comenzar las oposiciones y las plazas que se ofertan para nosotros son muy inferiores en comparación con otras profesiones. Nosotros formamos parte del equipo rehabilitador, que está compuesto por fisioterapeutas, terapeutas ocupacionales y logopedas, y aun así no alcanzamos el número de plazas que sí se ofertan para esas dos profesiones.

Y en los centros de educativos, ¿cuál es la situación?

Para ejercer como logopeda se necesita seguro de responsabilidad profesional y que el lugar de trabajo tenga registro sanitario del SCS. Eso no ocurre en la educación pública. Nuestra presencia es nula. Lo que sí en los centros públicos son maestros de dicción y lenguaje, pero no son logopedas. La educación canaria necesita de las dos profesiones. En algunos centros concertados sí estamos presentes porque han registrado sus unidades como sanitarias y contratan a estos profesionales específicamente.

La ley de dependencia de Canarias tampoco recoge la figura del logopeda.

Es cierto. En la mayoría de los centros de día y residencias de mayores tampoco hay logopedas o la presencia es insuficiente. Y eso supone un riesgo importante. En personas mayores son frecuentes problemas como la disfagia, es decir, dificultades para tragar, que pueden provocar aspiraciones de comida y derivar en neumonías graves que pueden acabar con la vida de ese usuario. No obstante, estamos trabajando con la Consejería de Bienestar Social para que se nos tenga en cuenta y eso es algo positivo que ha surgido en el último año. De hecho, llevamos tiempo cooperando con ellos en varios proyectos. Y ese mismo feedback también lo hemos visto con la Consejería de Presidencia, Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad.

¿En qué sentido?

Se está estudiando nuestra participación como facilitadores en el ámbito judicial. En este caso, nuestra función sería garantizar que una persona con dificultades de comunicación pueda entender correctamente el procedimiento judicial y expresarse de forma adecuada. Es decir, se nos denominaría facilitadores de la comunicación dentro del proceso judicial. Es algo que se está desarrollando justo ahora.

Entonces, en general, lo que piden es mayor reconocimiento.

Sí, que se reconozca plenamente la importancia de la logopedia. Somos profesionales sanitarios y nuestro trabajo no solo se centra en la rehabilitación, también previene problemas de salud. Incorporar logopedas en la sanidad pública, en la educación y en la dependencia no solo mejora la calidad de vida de la población, sino que también reduce complicaciones y costes a largo plazo.