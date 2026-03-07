DIRECTO | Última hora sobre la crisis migratoria en Canarias: última hora y actualidad de hoy

Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Rescatadas en El Hierro 175 personas de un cayuco donde viajaban 9 bebés de menos de un año

Rescatadas en El Hierro 175 personas de un cayuco donde viajaban 9 bebés de menos de un año

Atlas News

Isabel Durán

Alexandra Socorro

Las Palmas de Gran Canaria

Canarias es destino habitual de migrantes procedentes del África subsahariana y Marruecos. Miles de migrantes llegan todos los meses a las costas canarias en embarcaciones precarias jugándose la vida. La ruta canaria o ruta atlántica es la más motífera de las rutas de migración existentes hoy en el mundo.

En este directo iremos contando la evolución de la crisis migratoria que padece Canarias y la situación que viven estos migrantes.

¿Qué dos nombres están detrás de la carta de Sánchez a Von der Leyen en defensa de Canarias?

¡Cuidado! Usted puede perder la subvención para el coche eléctrico y las placas fotovoltaicas

Canarias reclama 1.000 millones extras para carreteras o un nuevo convenio

La guerra en Irán encarece un 6% el precio de los combustibles en Canarias en solo una semana

La Agencia Tributaria Canaria incorpora 30 nuevos funcionarios a su plantilla

Canarias, paraíso de los autónomos: los emprendedores superan a los parados

Juan Moreno: «La falta de viviendas hace difícil que llegue a explotar la burbuja»

