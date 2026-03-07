Xerach revienta

Xerach ahora es «la de la versión del Pobre diabla», pero Xerach es muchísimo más. Tirando del tópico podríamos decir que su carrera es fruto de una pasión. En la portada de su primer disco, Canciones bobas (2025), aparece la foto de una niña sentada de manera relajada ante una batería que ni es de juguete ni es profesional. Sostiene una baqueta y mira a la cámara desafiante. «Es el Día de Reyes de cuando tenía cuatro años» ¡Cuatro años! ¿Y pediste de regalo una batería?: «Sí, la pedí a muerte, ese día fue el principio del fin de los vecinos», lo dice y no se le nota ninguna sonrisa.

A eso sigue un minucioso recorrido en torno a los parches. Hace la carrera de percusión clásica del conservatorio, estudia batería en la prestigiosa ESMUC de Barcelona, la becan en la famosa Berklee, la universidad del jazz, y ahí empieza a llamarle el asunto de la creación: «Me pica el rollo de la producción más a nivel tecnológico y me pongo a producir a gente. Me pasé la pandemia con el Ableton, todo de manera autodidáctica, lo que me ayudó a encontrarme más a mí misma a través de la producción, que no es algo que estudié de manera reglada sino que me busqué mi propio camino».

Tiene un arranque en 2016 con un disco jazzístico, Tizziri, que financia de manera curiosa: «Mi primer trabajo pagado fue una procesión con la banda del Lomo Blanco, 15 euros, y desde ahí empecé a ahorrar y con ese dinero pagué mi disco». Por el camino queda el trabajo con bandas como Flor de Canela y Arube (colisión de talentos donde se une a Alba Gil y a Belén Álvarez La Jalada) y el descubrimiento de otros lenguajes artísticos. «Me llama Cristina Rosenvinge para una obra de teatro, Safo, que se estrena en Mérida. Toco la batería, pero también me dan un papel de actriz, yo con un monólogo que flipas. Fue fuerte porque trabajar con actrices y bailarinas que tienen un amor por el arte y tienen una condición precaria como los músicos, encontrarte con gente que enfoca el arte desde otra mirada, me encantó. Fue la segunda semilla».

Porque Xerach no quiere ser sólo música: «Me paso mucho tiempo pensando en la imagen que se da, en mis conciertos meto danza contemporánea, me tiro un monólogo, hay una escena; para mí es un universo artístico, es bastante 360. Son muchos años tocando canciones y está todo inventadísimo».

Lo plasma en un concierto anual que cada abril hace en Madrid. En el de este año, el 19 en la sala Villanos, presenta su segundo disco: ¿Tú me quieres? Yo te adoro. «El disco es una respuesta a la situación que vive mi generación de que todo es líquido, y si eres músico ya te explota la cabeza. Hay un poco de ironía ahí».

¿Cómo viene ese disco? «Lo que tiene el segundo disco es un punto más de cabreo. Canciones bobas es qué bonito el amor y el otro tiene un punto de agresividad que también se nota en los sonidos, que están muy comprimidos».

Uno de los adelantos es la versión de Pobre diabla: «Cuando estoy de bajón escucho reggaeton antiguo y me voy al sol». Cuenta que cuando salía del conservatorio, en plan contaste total, escuchaba el mítico Reggaeton volúmen 1 a escondidas. Y que en la ESMUC escuchaba reggaeton en los baños bajito, pero todos sabían que era ella. «Pobre diabla siempre me ha parecido un temazo y quería algo que me conectara con esa felicidad que sentía. Realmente es una letra triste, pero para un imaginario colectivo no lo es, la escuchas y te viene la euforia de estar bailando a las tres de la mañana».

Mientras comparte fechas como telonera de Alice Wonder y ¿Camela? (el promotor la vio en uno de esos conciertos de abril y se quedó prendado), estará el 21 de marzo en El Almacén de Lanzarote, el 27 de marzo en el auditorio Alfredo Kraus y el 29 de marzo en TEA Agaete.