La Aemet pone a Canarias en aviso amarillo este lunes por oleaje en una jornada con viento y lluvia
El archipiélago canario afronta el 9 de marzo con predominio de cielos nubosos, vientos alisios y temperaturas que oscilarán entre los 10 y 20 grados, según la predicción meteorológica
Los cielos nubosos y las precipitaciones débiles predominarán este lunes en Canarias, según la Aemet.
En el mar habrá noreste 4 o 5, localmente 6 en el sureste y noroeste. Marejada o fuerte marejada. En la costa oeste, variable 1 a 3 y rizada. Mar de fondo del norte de 1 a 2 metros, informa Efe.
La Aemet ha activado para el lunes el aviso amarillo por fenómenos costeros para Gran Canaria y las islas de la provincia occidental (Tenerife, La Palma, La Gomera y El Hierro).
Predicción por islas para este lunes en Canarias:
LANZAROTE
Intervalos nubosos con predominio de los cielos nubosos, sin descartar precipitaciones débiles y dispersas durante las horas nocturnas. Temperaturas con pocos cambios o mínimas en ligero ascenso. Alisio con intervalos de fuerte localmente, en especial durante la segunda mitad del día.
TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):
Arrecife 16 19
FUERTEVENTURA
Intervalos nubosos con predominio de los cielos nubosos en el norte. Temperaturas con pocos cambios o mínimas en ligero ascenso. Alisio con intervalos de fuerte localmente, en especial durante la segunda mitad del día.
TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):
Puerto del Rosario 16 19
GRAN CANARIA
En el norte y este, nuboso con probabilidad de precipitaciones débiles y ocasionales, principalmente en medianías. En el resto de zonas, predominio de los cielos poco nubosos. Temperaturas con pocos cambios o mínimas en ligero ascenso en costas. Alisio con intervalos de fuerte en vertientes noroeste y sureste, donde no se descartan rachas ocasionales muy fuertes por la tarde, y con predominio de las brisas en costas del suroeste.
TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):
Las Palmas de Gran Canaria 16 20
TENERIFE
Intervalos nubosos con predominio de los cielos nubosos en el norte y oeste y de poco nubosos en el sureste. Probabilidad de precipitaciones débiles y ocasionales en especial en medianías del noreste. Temperaturas con pocos cambios, pudiendo darse heladas débiles en cumbres centrales. Alisio con intervalos de fuerte en vertiente sureste y extremo noroeste, donde son probables rachas ocasionales muy fuertes por la tarde, y con predominio de las brisas en el oeste.
TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):
Santa Cruz de Tenerife 16 19
LA GOMERA
Intervalos nubosos con predominio de los cielos nubosos en el norte, donde son probables precipitaciones débiles y ocasionales, y de poco nubosos en el sur. Temperaturas con pocos cambios. Alisio con intervalos de fuerte en vertientes sureste y noroeste, donde son probables rachas ocasionales muy fuertes en especial por la tarde.
TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):
San Sebastián de La Gomera 16 20
LA PALMA
Intervalos nubosos con predominio de los cielos nubosos en el norte y este, donde son probables precipitaciones débiles y ocasionales en especial en el noreste. Temperaturas con pocos cambios. Alisio con intervalos de fuerte en vertiente noroeste, extremo sur y zona de El Paso, donde no se descartan rachas ocasionales muy fuertes en especial por la tarde. Predominio de las brisas en costas oeste.
TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):
Santa Cruz de La Palma 15 19
EL HIERRO
Intervalos nubosos con predominio de los cielos nubosos en el norte, donde son probables precipitaciones débiles y ocasionales, y de poco nubosos en el sur. Temperaturas con pocos cambios. Alisio con intervalos de fuerte en vertiente sureste y extremo noroeste, donde no se descartan rachas ocasionales muy fuertes por la tarde, predominando las brisas en el suroeste.
TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):
Valverde 10 13
