El feminismo se une para plantar cara al fascismo en Canarias

El día amaneció gris, pero bastaron unas horas para que el color violeta tomara las calles del corazón de la capital grancanaria. Desde poco antes de las 12.00 horas, el Parque San Telmo se convirtió ayer en el punto de encuentro para unas 4.000 personas que, entre pancartas y consignas, se sumaron a la movilización convocada por la Red Feminista de Gran Canaria con motivo del Día Internacional de las Mujeres. Bajo el lema, Feministas en resistencia contra la ofensiva patriarcal, la marcha arrancó entre cánticos y mensajes de denuncia en defensa de la igualdad real.

«Entendemos que es momento de resistir. Hay una oleada machista y fascista, por lo que no podemos dar ni un paso atrás en la defensa de los derechos de las mujeres», manifestó Nereida Vizuete, portavoz del citado colectivo. «Ya lo decía Simone de Beauvoir: cualquier crisis política sirve para que las mujeres perdamos derechos. La ultraderecha está pidiendo que retrocedamos 30 o 40 años. Por eso, tenemos que seguir peleando», reivindicó.

Alrededor de las 12.05 horas, la marcha partió del parque capitalino y, a medida que se iban agregando más personas, avanzó por la avenida Rafael Cabrera entre consignas como, «jueces y fiscales también son culpables», «un maltratador nunca es un buen padre», «se va a acabar la dictadura patriarcal» o «que viva la lucha de las mujeres». La batucada de Sorora Subversiva-Tamboras Feministas animó la marcha y puso ritmo al recorrido.

Marina Jiménez, una joven que celebrará este mes su 24º cumpleaños, vino de Arucas para sumarse a la manifestación acompañada de unos amigos. «Creo que es muy importante luchar contra la ofensiva machista. Los derechos de las mujeres no están consolidados y tenemos que seguir creando espacios de unión para las generaciones más jóvenes que aún no tienen una conciencia feminista», defendió.

Eduardo Lorenzo, de 26 años, fue otro de los asistentes. Según afirmó, llevaba tiempo sin poder acudir por motivos laborales, pero esta vez no quiso perderse la cita reivindicativa. «Es fundamental reivindicar los derechos de las mujeres, y más aún con el clima político tan crispado que existe. El machismo y el sexismo nos afecta a todos», aseveró este joven, que reside en el municipio grancanario de Telde.

Yanira Martín / Adolfo Rodríguez

Entre las miles de personas que avanzaban con paso firme se encontraba Gloria März, una mujer de 39 años de nacionalidad alemana que lleva tres años viviendo en Canarias. Asistió acompañada de su hija, que nació en Fuerteventura. «Para mí es esencial luchar por nuestros derechos. Las mujeres debemos tener las mismas oportunidades que los hombres y ganar el mismo sueldo si desempeñamos el mismo puesto de trabajo. Quiero que mi hija crezca en una sociedad más igualitaria», dijo, mientras miraba a su pequeña.

El recorrido continuó por la autovía del Guiniguada hasta llegar a la plaza de Santa Ana, donde tuvo lugar la lectura del manifiesto. «Un año más volvemos a ocupar las calles este 8 de marzo, Día Internacional de las Mujeres. Volvemos juntas, organizadas, conscientes de que cada derecho conquistado ha sido fruto de la lucha colectiva. Miramos al mundo con preocupación. La ofensiva patriarcal y fascista avanza. Pretende erosionar la democracia, vaciar de contenido los derechos humanos y cuestionar conquistas que creíamos consolidadas. Ese retroceso golpea directamente a mujeres y niñas», rezó parte del pronunciamiento.

El texto también hizo referencia a la opresión que sufren las mujeres en países como Irán o Argentina. «Nos movilizamos hoy y lo seguiremos haciendo mientras haya derechos que defender, recuperar o conquistar. Hace 40 años el feminismo antimilitarista se movilizó contra la Otan. Hoy siguiendo la estela de la memoria seguimos diciendo no a la Otan, no a los genocidios, no a las guerras y sí a la vida y a la paz».

El manifiesto también denunció la violencia de género en todas sus formas y recordó que en lo que va de año ya han sido asesinadas 10 mujeres en España –dos de ellas en Canarias, además de un menor–. «La violencia no es un hecho aislado, sino un sistema», defendió el escrito, que además criticó el sistema de protección a menores que existe en el Archipiélago. «Es estructuralmente insuficiente. No puede sostenerse sobre burocracia y respuestas de urgencia. Necesita recursos estables, atención especializada y compromiso político real».