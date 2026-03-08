INTERCASA, empresa asociada a ASINCA, representa uno de los ejemplos más sólidos de cómo la industria alimentaria canaria ha sabido combinar tradición productiva, innovación y compromiso con el territorio.

Su actividad se centra en la elaboración, fabricación y comercialización de salsas y conservas vegetales, así como en la distribución de estos y otros productos alimenticios que forman parte habitual de la despensa de miles de hogares del Archipiélago. Kétchup, mayonesa, mostaza, alioli, salsa barbacoa, kétchup zero y picante, tomate frito, concentrado, entero pelado o triturado conforman una gama propia amplia y consolidada, con INTERCASA como líder del sector del kétchup en la provincia de Las Palmas.

Intercasa refuerza la industria alimentaria canaria con futuro / LP / ED

Empresa de capital 100% canario, INTERCASA ha asumido con firmeza el reto de reducir su huella de carbono, integrando la sostenibilidad como un eje estratégico y no como un mero requisito.

El compromiso se extiende a la gestión responsable de residuos, al uso eficiente del agua con sistemas optimizados y a la apuesta por empleo y talento local

En sus instalaciones ha implantado sistemas de autoconsumo fotovoltaico que aprovechan la elevada radiación solar del Archipiélago, reduciendo emisiones y costes energéticos. A ello se suma el estudio para incorporar baterías que permitan gestionar picos de producción y avanzar hacia un uso más inteligente de la energía.

La compañía ha iniciado además una auditoría energética global que impulsa la renovación progresiva de maquinaria por equipos de alta eficiencia, con el objetivo de reducir un 20 % sus emisiones en los próximos cinco años. En logística, INTERCASA ha introducido software avanzado de optimización de rutas, reduciendo kilómetros recorridos y minimizando el impacto del transporte interinsular.

Noticias relacionadas

Intercasa refuerza la industria alimentaria canaria con futuro / LP / ED

El compromiso se extiende a la gestión responsable de residuos, con separación de orgánico, plástico, cartón y vidrio, y al uso eficiente del agua mediante sistemas CIP optimizados. Paralelamente, la empresa apuesta por proveedores, empleo y talento local, colabora con universidades y centros educativos y apoya a bancos de alimentos y ONG. Consumir INTERCASA no es solo elegir un producto, es invertir en industria, empleo, identidad y bienestar para Canarias.