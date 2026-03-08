José Miguel Barragán, portavoz parlamentario de CC: "No vamos a lanzar campanas al vuelo, pero el camino diseñado por el Gobierno es el correcto"

José Miguel Barragán (1963, Las Palmas de Gran Canaria), portavoz parlamentario de CC, el principal partido que conforma el Gobierno que preside Fernando Clavijo, adelanta su visión sobre el Debate del estado de la nacionalidad que arranca el 10 de marzo en la Cámara regional.

El Debate sobre el estado de la nacionalidad que arranca el 10 de marzo es el inicio del año final de la legislatura. ¿Cómo lo afrontan desde CC?

Con serenidad, hablándole a las personas que viven en el Archipiélago, porque al final este debate tiene que ser útil para ellos, para que vean que efectivamente se están haciendo cosas que mejoran sus vidas. Creemos que estamos en el rumbo correcto, que se están haciendo las cosas correctamente, reconociendo los retos que quedan por delante. No va a ser un debate de campanas al vuelo, pero sí explicaremos que estamos en el camino correcto.

Vamos, que van a poner en valor el ‘modo canario’.

Jamás podremos pagar al PSOE y a NC que hayan convertido el ‘modo canario’ en el ‘modo Clavijo’. Nos han hecho gratis el trabajo de vincular al presidente con una forma de hacer política que huye del frentismo y abraza el consenso. Dicho este chascarrillo, no creo que ni el presidente ni nosotros como grupo nos prestemos a que el debate al final se quede en un titular sobre una anécdota de una concreta frase frentista. Vamos a intentar que el reflejo de la gestión del Gobierno no se quede solo en cifras y explicaremos los datos positivos a la gente, para que sepan como les afecta.

La mejora salarial y la redistribución de la riqueza, por ejemplo, es uno de los fracasos del presidente y de este Gobierno conjunto de CC y el PP.

Ha habido mejoras, sobre todo en el sector turístico, y seguimos trabajando para que sigan habiendo mejoras en todos los sectores. También se han aprobado fórmulas de alivio fiscal, ayudas a los trabajadores autónomos y la gratuidad de las guaguas y el tranvía. Al final, da igual que suban los sueldos si la inflación no permite que la gente llegue a fin de mes.

¿Otro de los problemas por los que no deben lanzar las campanas al vuelo es la escasez de vivienda?

Para nosotros es el punto más importante, porque aunque estamos en el rumbo correcto con todas las medidas adoptadas también es cierto que no se pueden ver grandes resultados en poco tiempo. Ya tenemos en marcha la construcción de 3.000 viviendas de protección oficial, se ha limitado el alquiler vacacional para que esos inmuebles puedan volver al mercado residencial pero también hay que conseguir acelerar los tiempos para que se agilicen licencias de construcción. Y a todo eso tenemos que unir el ‘talón de Aquiles’ referido a la ley nacional y que no ha resuelto el problema del miedo que tienen muchos propietarios de poner su vivienda en el mercado de alquiler porque no tienen garantías de qué pasa si un inquilino no paga el alquiler.

¿El drama de la migración irregular en pateras y cayucos ya no ocupa el primer lugar de los desvelos del Gobierno?

La inmigración no es un problema que vaya a desaparecer, nosotros lo tenemos como un problema estructural que va a formar parte de Canarias para siempre porque África está ahí al lado con sus problemas, a lo que se une lo que puede suceder como consecuencia del ataque de Estados Unidos e Israel a Irán. Es cierto que en el caso de los menores no acompañados se ha avanzado con el Estado pero el problema es mucho más complejo y va más allá de las pateras y los cayucos y debemos empezar a mirar la inmigración irregular que llega por aeropuertos, sobre todo por el de Madrid..

¿Está hablando del reto demográfico?

Todo está interrelacionado. De ahí que seguimos intentando, y ahora parece que el Estado también al final se apunta a ello, a buscar una limitación de la venta de casas a no residentes. Pero también hay que buscar alguna fórmula de restringir la residencia porque hay que analizar cuál es el techo de crecimiento del Archipiélago, incluido el número de turistas que podemos recibir, y compaginarlo con la realidad de que continúa habiendo una demanda de trabajadores que no se encuentran en Canarias y se captan de fuera.

¿Todo ello aderezado con los problemas derivados de la financiación, tanto estatal como de la UE?

Esos dos asuntos trascienden la legislatura y son vitales, mantener nuestras especificidades y tenemos que sentar las bases en este año para que ni se vulnere el REF ni el estatus RUP. Autogobierno no solo es hacer leyes aquí, como dicen el PSOE y NC, también es defender nuestros intereses frente al Estado y la UE.