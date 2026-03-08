El tiempo de la Aemet para este domingo en Canarias: lluvias débiles, vientos moderados a fuertes y marejada

Este domingo, las Islas Canarias estarán bajo la influencia de un clima variable, con nubosidad y precipitaciones débiles en algunas zonas, especialmente en el norte y las medianías.

Según la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), se esperan cielos parcialmente nublados en algunas islas y vientos moderados del nordeste, que podrían intensificarse y alcanzar rachas muy fuertes en ciertas vertientes. También se prevé una marejada en el mar, especialmente en la costa este y noroeste del archipiélago.

Condiciones marítimas

En el mar, se espera un norte moderado de 4 a 6 en la escala Beaufort, lo que provocará una marejada o fuerte marejada en el océano. En la costa oeste, el viento será más variable, con una intensidad de entre 1 y 3, lo que resultará en mar rizada. Se espera mar de fondo del noroeste, con olas de entre 1 a 2 metros. Durante el día, las condiciones marítimas irán rolando gradualmente a noreste, informa Efe.

Pronóstico meteorológico por islas

Lanzarote

Lanzarote vivirá un día nublado, con amplios claros durante las horas centrales del día. Las precipitaciones débiles y dispersas se concentrarán principalmente durante la noche, sin que se esperen cambios significativos en las temperaturas. El viento será del nordeste moderado. Las temperaturas en la isla oscilarán entre 14°C de mínima y 20°C de máxima.

Fuerteventura

Fuerteventura también experimentará cielos nubosos, con aperturas de claros a medida que avance la jornada. Al igual que en Lanzarote, las lluvias débiles serán posibles, especialmente durante la noche. El viento será moderado, con intervalos fuertes en la península de Jandía. Las temperaturas en Puerto del Rosario variarán entre 15°C y 20°C.

Gran Canaria

En el norte de Gran Canaria, se esperan cielos nubosos con probabilidad de precipitaciones débiles y ocasionales, principalmente en las medianías. En el resto de la isla, los cielos serán poco nubosos. Los vientos soplarán del nordeste moderado, con intervalos de fuerte, especialmente en las vertientes noroeste y sudeste, donde podrían registrarse rachas ocasionalmente muy fuertes. En las cumbres, se esperan vientos muy fuertes hacia la segunda mitad del día. Las temperaturas mínimas y máximas en Las Palmas de Gran Canaria serán de 16°C a 19°C.

Tenerife

En Tenerife, se espera que el norte y el oeste de la isla se mantengan nubosos con precipitaciones débiles, especialmente en las medianías del norte. El resto de la isla tendrá cielos más despejados. Las temperaturas se mantendrán sin grandes cambios, y se podrían registrar heladas débiles en las cumbres centrales. El viento del nordeste será moderado, con intervalos fuertes en las vertientes sudeste y el extremo oeste, donde también podrían producirse rachas muy fuertes. En Santa Cruz de Tenerife, se prevé una temperatura mínima de 15°C y una máxima de 19°C.

La Gomera

En La Gomera, los cielos estarán nubosos en el norte, con una baja probabilidad de precipitaciones débiles y ocasionales, principalmente en las medianías. En el resto de la isla, el cielo será mayormente despejado. El viento soplará del nordeste moderado, con intervalos fuertes en las zonas altas y vertientes noroeste y sudeste, donde no se descartan rachas muy fuertes en la segunda mitad del día. Las temperaturas en San Sebastián de La Gomera estarán entre 16°C y 20°C.

La Palma

En La Palma, el norte y este de la isla tendrán cielos nubosos con la posibilidad de precipitaciones débiles y ocasionales en las medianías. El resto de la isla experimentará cielos más despejados, sin cambios importantes en las temperaturas. El viento será del nordeste moderado, con intervalos de fuerte en el extremo noroeste, la punta sur y la dorsal, donde también podrían producirse rachas muy fuertes en la segunda mitad del día. En Santa Cruz de La Palma, las temperaturas oscilarán entre 14°C y 19°C.

El Hierro

El Hierro verá cielos nubosos en el nordeste, con una baja probabilidad de lluvias débiles y ocasionales, principalmente en las medianías. El resto de la isla disfrutará de cielos despejados. Las temperaturas no cambiarán mucho a lo largo del día, y el viento soplará del nordeste moderado, con intervalos fuertes en la vertiente sudeste, el extremo oeste y las zonas altas, donde se podrían registrar rachas localmente muy fuertes en la primera mitad de la jornada. En Valverde, se esperan temperaturas de 10°C a 13°C.