Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Camión cae al marGuerra de IránDetención Santa Catalina8M CanariasUna casa para ChemiUD Las PalmasMuerte bebé en Gran Canaria
instagramlinkedin

En Directo

Ruta Canaria de la inmigración

DIRECTO | Última hora sobre la crisis migratoria en Canarias: última hora y actualidad de hoy

Rescatadas en El Hierro 175 personas de un cayuco donde viajaban 9 bebés de menos de un año

Rescatadas en El Hierro 175 personas de un cayuco donde viajaban 9 bebés de menos de un año

Atlas News

Isabel Durán

Alexandra Socorro

Las Palmas de Gran Canaria

Canarias es destino habitual de migrantes procedentes del África subsahariana y Marruecos. Miles de migrantes llegan todos los meses a las costas canarias en embarcaciones precarias jugándose la vida. La ruta canaria o ruta atlántica es la más motífera de las rutas de migración existentes hoy en el mundo.

En este directo iremos contando la evolución de la crisis migratoria que padece Canarias y la situación que viven estos migrantes.

Actualizar
Ver más

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La borrasca Regina sacude Canarias este martes: lluvias intensas, rachas de hasta 90 km/h y posible nieve en cumbres
  2. La Aemet avisa de un viernes con viento intenso y lluvias en Canarias: posibles rachas muy fuertes en varias islas
  3. El pronóstico de la Aemet para este sábado en Canarias: sigue el fuerte viento y posibles lluvias
  4. León XIV recorrerá Las Palmas de Gran Canaria en papamóvil
  5. Nieve en la cumbre de Gran Canaria: Regina deja los primeros copos y obliga a cortar accesos
  6. La AEMET intensifica su pronóstico de la borrasca Regina en Canarias: precipitaciones, viento muy fuerte y calima este miércoles
  7. Cambio de hora 2026: el BOE confirma el día exacto en que deberás adelantar el reloj
  8. La DGT activa 33 nuevos radares en once comunidades, uno de ellos en Gran Canaria y otro en Tenerife

Invitar a los chicos

Invitar a los chicos

El tiempo de la Aemet para este domingo en Canarias: lluvias débiles, vientos moderados a fuertes y marejada

El tiempo de la Aemet para este domingo en Canarias: lluvias débiles, vientos moderados a fuertes y marejada

DIRECTO | Última hora sobre la crisis migratoria en Canarias: última hora y actualidad de hoy

Intercasa refuerza la industria alimentaria canaria con futuro

Intercasa refuerza la industria alimentaria canaria con futuro

CC prioriza el pacto con 1º Canarias en las elecciones autonómicas

CC prioriza el pacto con 1º Canarias en las elecciones autonómicas

Los ‘sobresueldos’ del Gobierno de Canarias: 2,5 millones en dietas y 9.000 viajes

Los ‘sobresueldos’ del Gobierno de Canarias: 2,5 millones en dietas y 9.000 viajes

Opositor de más de 50 años en Canarias: el auge de los aspirantes senior en busca de estabilidad laboral

Opositor de más de 50 años en Canarias: el auge de los aspirantes senior en busca de estabilidad laboral

Ramón Casillas, geólogo de la ULL sobre la actividad del Teide: "No todo movimiento de magma tiene que acabar en erupción"

Ramón Casillas, geólogo de la ULL sobre la actividad del Teide: "No todo movimiento de magma tiene que acabar en erupción"
Tracking Pixel Contents