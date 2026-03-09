El alisio soplará con fuerza en Canarias con rachas muy fuertes en las cumbres y vertientes de las islas

redominarán los cielos nubosos a cubiertos en el norte de las islas montañosas, donde se esperan lluvias débiles, especialmente durante la primera mitad del día. En las costas del sur de estas islas habrá intervalos nubosos.

En Lanzarote y Fuerteventura se esperan intervalos nubosos con baja probabilidad de precipitaciones débiles y ocasionales.

El alisio soplará de moderado a fuerte, con rachas ocasionalmente muy fuertes en cumbres y vertientes sureste y noroeste de las islas de mayor relieve, especialmente en las islas centrales y en La Gomera durante la tarde.

En el mar se prevé viento del noreste de fuerza 5 o 6, arreciando a 7 mar adentro, con fuerte marejada aumentando a mar gruesa y mar de fondo del norte o noroeste de 1 a 2 metros, que podría alcanzar entre 2 y 3 metros en aguas de La Palma, Tenerife y La Gomera.

Previsión por islas

Lanzarote

Cielos nubosos con baja probabilidad de lluvias débiles y ocasionales durante la primera mitad del día, tendiendo a intervalos nubosos a partir del mediodía.

Alisio moderado con intervalos de fuerte , especialmente durante la segunda mitad del día, cuando no se descarta alguna racha puntualmente muy fuerte en zonas del interior.

Fuerteventura

Intervalos nubosos con predominio de cielos nubosos en el norte y baja probabilidad de lluvias débiles, ocasionales y dispersas durante la primera mitad del día.

Alisio moderado con intervalos de fuerte , sobre todo durante la segunda mitad del día en zonas de interior y en el sur de Jandía, donde podrían registrarse rachas localmente muy fuertes .

Gran Canaria

Predominio de cielos nubosos en el norte con lluvias débiles, especialmente en medianías durante la primera mitad del día, cuando podrían ser localmente persistentes.

Alisio moderado a fuerte con rachas ocasionales muy fuertes en cumbres y vertientes noroeste y sureste, así como en la zona alta del valle de Agaete. Las rachas serán más frecuentes e intensas durante la segunda mitad del día.

Temperaturas: Las Palmas de Gran Canaria 16 / 20 °C

Tenerife

Cielos nubosos en el norte con lluvias débiles, especialmente en el noreste durante la primera mitad del día, cuando podrían ser localmente persistentes.

Temperaturas con pocos cambios o en ligero ascenso , con posibilidad de heladas débiles en cumbres centrales .

Temperaturas: Santa Cruz de Tenerife 16 / 19 °C

La Gomera

Predominio de cielos nubosos en el norte con lluvias débiles, especialmente en medianías durante la primera mitad del día.

Intervalos nubosos en el sur.

Temperaturas con pocos cambios.

Alisio moderado a fuerte con rachas ocasionalmente muy fuertes en cumbres, vertientes este y noroeste, así como en medianías del sur.

La Palma

Predominio de cielos nubosos en el norte y este, donde se esperan lluvias débiles, más frecuentes en el noreste durante la primera mitad del día y a últimas horas.

Temperaturas con pocos cambios o en ligero ascenso en la vertiente oeste .

Temperaturas: Santa Cruz de La Palma 15 / 19 °C

El Hierro

Intervalos nubosos en general, con predominio de cielos nubosos en el norte donde son probables lluvias débiles y ocasionales, especialmente en el noreste durante la mañana.