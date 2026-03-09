El alisio soplará con fuerza en Canarias con rachas muy fuertes en las cumbres y vertientes de las islas
Se esperan cielos nubosos y lluvias débiles en el norte de las islas montañosas, con rachas de viento fuerte y mar de fondo de hasta 3 metros en algunas zonas
redominarán los cielos nubosos a cubiertos en el norte de las islas montañosas, donde se esperan lluvias débiles, especialmente durante la primera mitad del día. En las costas del sur de estas islas habrá intervalos nubosos.
En Lanzarote y Fuerteventura se esperan intervalos nubosos con baja probabilidad de precipitaciones débiles y ocasionales.
El alisio soplará de moderado a fuerte, con rachas ocasionalmente muy fuertes en cumbres y vertientes sureste y noroeste de las islas de mayor relieve, especialmente en las islas centrales y en La Gomera durante la tarde.
En el mar se prevé viento del noreste de fuerza 5 o 6, arreciando a 7 mar adentro, con fuerte marejada aumentando a mar gruesa y mar de fondo del norte o noroeste de 1 a 2 metros, que podría alcanzar entre 2 y 3 metros en aguas de La Palma, Tenerife y La Gomera.
Previsión por islas
Lanzarote
Cielos nubosos con baja probabilidad de lluvias débiles y ocasionales durante la primera mitad del día, tendiendo a intervalos nubosos a partir del mediodía.
- Alisio moderado con intervalos de fuerte, especialmente durante la segunda mitad del día, cuando no se descarta alguna racha puntualmente muy fuerte en zonas del interior.
- Temperaturas: Arrecife 15 / 19 °C
Fuerteventura
Intervalos nubosos con predominio de cielos nubosos en el norte y baja probabilidad de lluvias débiles, ocasionales y dispersas durante la primera mitad del día.
- Alisio moderado con intervalos de fuerte, sobre todo durante la segunda mitad del día en zonas de interior y en el sur de Jandía, donde podrían registrarse rachas localmente muy fuertes.
- Temperaturas: Puerto del Rosario 15 / 20 °C
Gran Canaria
Predominio de cielos nubosos en el norte con lluvias débiles, especialmente en medianías durante la primera mitad del día, cuando podrían ser localmente persistentes.
- Alisio moderado a fuerte con rachas ocasionales muy fuertes en cumbres y vertientes noroeste y sureste, así como en la zona alta del valle de Agaete. Las rachas serán más frecuentes e intensas durante la segunda mitad del día.
- Brisas en costas del suroeste.
- Temperaturas: Las Palmas de Gran Canaria 16 / 20 °C
Tenerife
Cielos nubosos en el norte con lluvias débiles, especialmente en el noreste durante la primera mitad del día, cuando podrían ser localmente persistentes.
- Temperaturas con pocos cambios o en ligero ascenso, con posibilidad de heladas débiles en cumbres centrales.
- Alisio moderado a fuerte con rachas ocasionalmente muy fuertes en la vertiente sureste y el extremo noroeste, más intensas durante la tarde.
- Brisas en el oeste.
- Temperaturas: Santa Cruz de Tenerife 16 / 19 °C
La Gomera
Predominio de cielos nubosos en el norte con lluvias débiles, especialmente en medianías durante la primera mitad del día.
- Intervalos nubosos en el sur.
- Temperaturas con pocos cambios.
- Alisio moderado a fuerte con rachas ocasionalmente muy fuertes en cumbres, vertientes este y noroeste, así como en medianías del sur.
- Temperaturas: San Sebastián de La Gomera 16 / 20 °C
La Palma
Predominio de cielos nubosos en el norte y este, donde se esperan lluvias débiles, más frecuentes en el noreste durante la primera mitad del día y a últimas horas.
- Temperaturas con pocos cambios o en ligero ascenso en la vertiente oeste.
- Alisio moderado con intervalos de fuerte y probables rachas muy fuertes en la vertiente noroeste, extremo sur y zona de El Paso.
- Brisas en la costa oeste.
- Temperaturas: Santa Cruz de La Palma 15 / 19 °C
El Hierro
Intervalos nubosos en general, con predominio de cielos nubosos en el norte donde son probables lluvias débiles y ocasionales, especialmente en el noreste durante la mañana.
- Temperaturas sin cambios o en ligero ascenso.
- Alisio moderado con intervalos de fuerte y probables rachas ocasionalmente muy fuertes en cumbres, vertientes sureste y oeste, así como en medianías del sur.
- Brisas en el suroeste.
- Temperaturas: Valverde 10 / 14 °C
