Cambios en la adjudicación de vivienda pública en Canarias: ¿Cuáles son los nuevos criterios?

Cambios en el sistema de acceso a la vivienda pública en Canarias. El Consejo de Gobierno aprobó este lunes de forma definitiva el nuevo decreto que regula la inscripción y adjudicación de vivienda protegida en el Archipiélago, una norma que pone fin al sistema de sorteo -que existía hasta ahora- y lo sustituye por un modelo de baremación basado en criterios sociales y económicos.

El consejero de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad, Pablo Rodríguez, explicó tras la reunión del Consejo de Gobierno que el objetivo es introducir un mecanismo "más justo y más objetivo" para asignar los inmuebles del parque público. “A partir de ahora ya no será un sorteo quien adjudique la vivienda pública en Canarias, sino un sistema de baremación que tenga en cuenta las circunstancias sociales, económicas y familiares de cada solicitante”, insistió.

La norma, que previsiblemente se publicará este martes en el Boletín Oficial de Canarias y entrará en vigor de forma inmediata, modifica también el funcionamiento del registro de demandantes. Hasta ahora, los interesados debían solicitar cita previa, acudir presencialmente y aportar toda la documentación exigida para formalizar la inscripción. El nuevo modelo permitirá completar el proceso de manera telemática mediante una declaración responsable. La documentación se verificará posteriormente, en el momento en que el solicitante resulte adjudicatario o esté en disposición de recibir una vivienda. Según el consejero, se trata de adaptar el procedimiento “a los tiempos actuales” y simplificar el acceso al registro.

Requisito de arraigo

Otra de las principales novedades del decreto es la introducción de un requisito de arraigo para optar a una vivienda pública en el Archipiélago. El texto establece la obligación de acreditar al menos doce años de residencia continuada en Canarias o quince en caso de residencia discontinua. El Ejecutivo autonómico defiende que esta medida busca garantizar que el parque público beneficie prioritariamente a quienes viven de forma estable en las islas.

El decreto también amplía los cupos reservados a determinados colectivos en cada promoción de vivienda protegida. La cuota destinada a jóvenes -menores de 35 años- aumenta del 5% al 20%, mientras que el porcentaje reservado para mayores de 65 años y para personas con limitaciones funcionales se eleva del 5% al 10%. En el caso de las víctimas de violencia de género, la reserva pasa del 5% al 8%.

La norma refuerza además las obligaciones de los adjudicatarios para preservar la función social del parque público. Las viviendas deberán destinarse obligatoriamente a domicilio habitual y permanente de las familias beneficiarias, una condición que el Gobierno considera esencial para garantizar el uso adecuado de estos inmuebles.

Plazas de garaje

En paralelo, el decreto regula por primera vez el procedimiento de adjudicación de plazas de garaje y otros anejos asociados a las viviendas públicas. El consejero recordó que gran parte del parque construido hace décadas no disponía de aparcamiento, pero las nuevas promociones sí lo incorporan de forma habitual.

La norma también introduce referencias a nuevos modelos constructivos, como la vivienda prefabricada, industrializada o modular, que hasta ahora no estaban contemplados en la regulación autonómica. "Estos sistemas pueden facilitar la construcción de viviendas de forma más rápida y eficiente en los próximos años", apuntó Rodríguez.