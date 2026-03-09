DIRECTO | Debate Estado de la Nacionalidad Canaria (10/03/26) / Informativos RTVC

El Parlamento de Canarias celebra el Debate sobre el Estado de la Nacionalidad Canaria 2026. Lo abre el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, abordando cuestiones de interés para el Archipiélago. A continuación se realizarán las intervenciones de los grupos parlamentarios en la cámara regional. Un debate durante tres días que permitirá hacer una radiografía de cuál es la situación de Canarias y hacia dónde irán los esfuerzos en los próximos meses.