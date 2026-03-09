La Guardia Civil lo confirma: los conductores deben realizar este simple gesto que "puede salvar vidas" en las carreteras canarias

La Guardia Civil ha recordado a través de sus redes sociales cómo deben actuar los conductores en diferentes tipos de vías para ceder el paso a un vehículo prioritario de emergencia. "Un simple gesto puede salvar vidas", aseguran.

El objetivo de la DGT es reducir los tiempos de respuesta de los servicios de emergencia, es decir, ambulancias, bomberos y fuerzas de seguridad. A través de este sistema, se mejorará la seguridad vial y se facilitará la evacuación de heridos.

Carril de emergencia

El carril de emergencia busca agilizar la llegada de los servicios de emergencia al lugar del accidente con la apertura de los vehículos hacia los laterales cuando se produzca una retención grave. Los conductores deben conocer cómo deben actuar dependiendo el tipo de vía por la que circulen.

Vías de doble sentido: cuando la vía sea de un único carril los conductores deben echarse a la derecha para ceder el paso por el centro al vehículo de emergencia.

cuando la vía sea de un único carril los conductores deben echarse a la derecha para ceder el paso por el centro al vehículo de emergencia. Dos carriles por sentido: cuando la vía sea de dos carriles, el coche de la derecha debe pegarse a la derecha, mientras que el de la izquierda a la izquierda.

cuando la vía sea de dos carriles, el coche de la derecha debe pegarse a la derecha, mientras que el de la izquierda a la izquierda. Tres carriles por sentido: el vehículo que circula por el carril izquierdo debe pegarse a la mediana, mientras que quienes lo hagan por el carril derecho y central deben tirar hacia la derecha, así el vehículo prioritario podrá pasar hacia el lugar del accidente fácilmente.

DGT 3.0

La nueva alerta de emergencia, consistirá en implantar un sistema qué avise con antelación de la llegada de un vehículo prioritario. Los usuarios de la vía recibirán antes ese aviso de que las señales acústicas o luminosas sean visibles.

A partir de este año, "estos centros podrán compartir esta información en tiempo real con la plataforma DGT 3.0, que hará llegar la alerta a los vehículos que circulen cerca del punto conflictivo de la vía donde hay un accidente o cualquier otro tipo de incidencia", señalan desde Tráfico.

¿Cómo deben actuar los conductores antes vehículos de emergencia?

Mantener la calma es el primer paso, el conductor no debe realizar movimientos bruscos cuando no sepa a qué lado apartarse, ya que estas maniobras pueden pillar desprevenido al resto de usuarios y provocar un accidente. También deben disminuir la velocidad de forma gradual sin frenadas bruscas y siempre manteniendo la distancia de seguridad.

Ceder el paso cuando sea necesario, moviéndose hacia el lado de la vía donde se encuentre y nunca cruzándose por delante, facilitando así el paso el vehículo prioritario de emergencia. Los agentes de tráfico se encuentran dando indicaciones a los conductores para garantizar la seguridad vial y controlar el tráfico.