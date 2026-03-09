Huelga de médicos en Canarias: fecha, quién está convocado y cuáles serán los servicios mínimos

Los médicos de Canarias están llamados a una huelga el próximo 19 de marzo en el Servicio Canario de la Salud (SCS). La convocatoria ha sido anunciada por el Sindicato de Empleados Médicos de Canarias (SEMCA) y se enmarca dentro de la huelga estatal del sector sanitario prevista entre el 16 y el 20 de marzo para reclamar un Estatuto Médico y Facultativo propio, independiente del actual Estatuto Marco.

A la huelga están convocados todos los médicos y facultativos del SCS, tanto personal fijo como temporal, además de los profesionales que se encuentran en periodo de formación como los MIR y otras especialidades sanitarias en formación.

¿Cuándo será la huelga de médicos en Canarias?

La jornada de paro está prevista para el jueves 19 de marzo, coincidiendo con la semana de movilizaciones a nivel estatal impulsada por organizaciones médicas que reclaman mejoras laborales y un marco regulador específico para la profesión.

Según SEMCA, la convocatoria busca también denunciar demandas históricas del colectivo médico en Canarias, entre ellas la creación de una mesa de negociación propia para médicos y facultativos, así como la constitución de juntas de personal específicas para este colectivo.

Servicios mínimos durante la huelga

Como ocurre en cualquier convocatoria de huelga en el ámbito sanitario, el Gobierno de Canarias deberá establecer servicios mínimos para garantizar la atención sanitaria esencial durante la jornada de paro.

Estos servicios mínimos suelen asegurar el funcionamiento de áreas clave como urgencias hospitalarias, atención a pacientes críticos, servicios de emergencia y asistencia sanitaria imprescindible, aunque los detalles concretos serán publicados por la Consejería de Sanidad antes de la fecha de la huelga.

Advertencia del comité de huelga

El sindicato médico también ha enviado una carta a la consejera de Sanidad, Esther Monzón, y al director del Servicio Canario de la Salud, Adasat Goya, solicitando una reunión para abordar las reivindicaciones del colectivo.

SEMCA advierte que si no reciben una propuesta de negociación antes del 10 de marzo, el comité de huelga podría valorar nuevas medidas de presión dentro del conflicto laboral abierto con la administración sanitaria.

El portavoz del sindicato y médico de Atención Primaria, Javier Luño, ha señalado que esta movilización llega en un momento en el que, según el colectivo, “está en juego el sistema público de salud por el abandono que sufren los médicos y facultativos”.