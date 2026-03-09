Aceite de oliva, aguacate, salmón o cacao puro: los diez alimentos para retrasar el envejecimiento

La población española está cada vez más envejecida. Los avances en el campo de la medicina han logrado alargar la esperanza de vida a nivel mundial, situando la esperanza de vida promedio entre los 70 y los 73,8 años. En el caso de España, el dato es aún más significativo: en el año 2024, alcanzó un máximo histórico de 84,01 años, consolidándose como uno de los países más longevos del mundo.

Debido a esto, cada vez resulta más importante llevar un estilo de vida saludable orientado a tener una mejor vejez, y el papel que juega la nutrición es clave en este aspecto. Las nueces, el cacao puro o el salmón son algunos de los diez mejores alimentos para luchar contra el paso del tiempo, según un estudio realizado por noVadiet.

Comer bien para vivir mejor

Según esta empresa española, la alimentación puede ralentizar el reloj biológico para retrasar el envejecimiento y ayudar a conseguir una mejor calidad de vida: muchos de los procesos asociados a la vejez están relacionados con los productos que se consumen en el día a día. Siendo conscientes de esto, la empresa revela que, según sus datos, una de cada tres personas quiere alimentarse de manera consciente y cuidada para lograr frenar o ralentizar los efectos de la senectud. En este sentido, destacan los siguientes diez productos:

Aguacate. La abundancia de grasas monoinsaturadas de este alimento contribuye a mantener la flexibilidad de las membranas celulares. También aporta vitamina E: uno de los antioxidandes naturales más importantes para proteger las células del daño provocado por los radicales libres —moléculas inestables—. Su consumo regular ayuda a mantener una piel más nutrida y un sistema cardiovascular en mejores condiciones.

Frutas del bosque. Fresas, arándanos, moras y grosellas son frutas repletas de antioxidantes, lo que las convierte en un gran aliado frente al envejecimiento celular. Los polifenoles que contienen ayudan a neutralizar el estrés oxidativo y, además, se ha relacionado a estos productos con distintos beneficios a nivel cognitivo.

Pescado azul. Los ácidos grasos omega-3 contribuyen a reducir la inflamación crónica y son esenciales para la salud del cerebro, del corazón y las articulaciones. De igual manera, su consumo también deriva en una piel más flexible y mejor hidratada.

Nueces. Este fruto seco combina grasas saludables, antioxidantes y minerales esenciales. Se relaciona con la salud cerebral al aportar nutrientes implicados en la función cognifica y en la protección frente al deterioro neurológico de la edad. Además, ayudan a modular procesos inflamatorios y a mantener un perfil lipídico más favorable.

Verduras de hoja verde. La espinaca, la lechuga o la acelga tienen un alto contenido en fibra y aportan folatos, vitamina C, vitamina K y compuestos antioxidandes que participan en la regeneración celular. Su consumo contribuye a mantener el equilibrio metabólico y a reducir el riesgo de algunas enfermedades asociadas a la edad.

Cúrcuma. Destaca por su capacidad para modular ciertos procesos inflamatorios implicados en el envejecimiento. Consumirla de manera continuada contribuye a proteger las células frente al desgaste progresivo.

Salmón. Uno de los pescados mejor valorados en la dieta antiedad debido a su aporte protéico de alta calidad —necesario para conservar la masa muscular—, además de omega-3 y vitamina D, nutrientes fundamentales para mantener los huesos fuertes, un buen sistema inmunitario y una excelente función muscular.

Té verde. Diferentes culturas lo asocian a la longevidad gracias a su potencial antioxidante al ser rico en catequinas. Estas sustancias ayudan a proteger las células frente al daño oxidativo y mejoran la salud cardiovascular.

Cacao puro. Este producto, sin azúcares añadidos, es una importante fuente de flavonoides, que favorecen la circulación sanguínea y la oxigenación de los tejidos, lo que repercute positivamente en la piel y en la función cognitiva.

Aceite de oliva virgen extra. Los polifenoles del aceite de oliva virgen extra ayudan a combatir la inflamación y el estrés oxidativo, mientras que su perfil de grasas saludables protege la salud cardiovascular.

La alimentación por si sola no es suficiente: es necesario combinarla con hábitos saludables en la rutina diaria. Adoptar ciertas costumbres nutricionales puede marcar una notable diiferencia en la salud, la energía y el aspecto físico.

Mantenerse bien hidratado es un factor fundamental para tener una vida sana. Con la edad, disminuye la sensación de sed y se puede caer en la deshidratación sin darse cuenta. El agua resulta esencial para el transporte de nutrientes, la eliminación de toxinas y el mantenimiento de la elasticidad de la piel.

Las subidas bruscas de azúcar en sangre favorecen procesos que aceleran el envejecimiento celular. En cambio, combinar hidratos de carbono con proteínas, grasas saludables y fibra ayuda a mantener niveles de energía estables, reduciendo la inflamación y protegiendo el colágeno y la elastina.

Los productos ultraprocesados aportan calorías vacías, aditivos y grasas de baja calidad que incrementan la inflamación y el estrés oxidativo, mientras que consumir alimentos frescos permite luchar contra la inflamación crónica y el desgaste metabólico.

A estas recomendaciones se suman otras, como comer despacio y respetar las señales de saciedad —mejorando la digestión y absorción de nutrientes—; evitar las grasas trans y los aceites refinados; evitar el consumo de alcohol; cuidar la salud intestinal con una alimentación rica en fibra, frutas y verduras o apoyarse en complementos alimenticios que contengan colágeno, ácido hialurónico, vitamina C y magnesio. El equilibrio entre alimentación equilibrada y hábitos saludables es el camino para poder disfrutar de la vejez con calidad de vida.