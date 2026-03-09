La Policía Local de Puerto del Rosario detiene a dos presuntos autores de un secuestro con extorsión para saldar una deuda
Dos personas habrían dejado encerrada en su domicilio a la víctima durante una noche para obligarle a sacar dinero de un cajero por la mañana
Retención por la noche y coacción por la mañana. Ese habría sido el modus operandi de las dos personas detenidas este lunes por la Policía Local de Puerto del Rosario, en Fuerteventura, por presuntos delitos de secuestro e intento de extorsión.
Según los datos recabados por los agentes de la intervención, dos personas, identificadas como R.C.R.T. y S.A.A., de 38 y 46 años respectivamente, habrían retenido contra su voluntad a la víctima durante el 8 de marzo, manteniéndola encerrada en un domicilio hasta la mañana siguiente.
Coacción
El día de la detención, se trasladaron junto al retenido hasta una entidad bancaria del centro de la ciudad. Allí, bajo su atenta vigilancia y empleando métodos coercitivos, intentaron que retirara dinero de su cuenta bancaria para saldar una supuesta deuda económica contraída con los captores.
Los funcionarios de la Policía Local sorprendieron a los autores 'con las manos en la masa', procediendo a su detención inmediata. Tras este hecho, los detenidos fueron presentados ante la Policía Nacional, donde se instruyó el correspondiente atestado policial, quedando a disposición de la Autoridad Judicial.
