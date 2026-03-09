Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
8M CanariasUD Las Palmas-AD CeutaVivienda se encarece en CanariasPadylla, Premio Canarias de Comunicación 2026Vehículo se da a la fugaHuelga de médicos en Canarias: fecha, servicios mínimosAviso amarillo por oleaje en Canarias
instagramlinkedin

La Policía Nacional lo hace oficial: así funciona la última tendencia de los ciberdelincuentes para estafar a los canarios

El fraude utiliza información personal de la víctima

La Policía Nacional avisa sobre los pedidos online

La Policía Nacional avisa sobre los pedidos online / Economia

Helena Ros

Helena Ros

La Policía Nacional ha lanzado un aviso en sus redes sociales sobre una estafa que ya afecta a los ciudadanos, a través de la que los ciberdelincuentes envía paquetes a sus víctimas sin que los hayan pedido. "Recibes un paquete en casa, pero tú no lo has pedido y no sabes quién te lo envía. Lo abres y, sorpresa, contiene algo barato sin valor aparente o incluidos absurdo", explica la agente.

Según explica las autoridades, este envío se trata de una estrategia de los ciudadanos para "crear una red de ventas ficticias en plataformas de compra online con la intención de generar reseñas falsas, mejorar su posicionamiento en las búsquedas y engañar a otros compradores".

Qué es el brushing

Según explica el INCIBE, "es una práctica fraudulenta que ocurre en el comercio online, en la que vendedores envían productos a personas de manera aleatoria sin que estas los hayan solicitado. El objetivo de esta técnica es generar reseñas falsas en plataformas de venta online para mejorar la reputación del vendedor y atraer más compradores reales".

"Este tipo de fraude suele ocurrir cuando los comerciantes crean cuentas falsas en plataformas de compra online y realizan pedidos utilizando direcciones reales, sin que el destinatario lo sepa. Luego, publican una reseña positiva en nombre del receptor, haciendo que el producto y el vendedor parezcan más confiables de lo que realmente son", cuentan.

Código QR

Al recibir este paquete el usuario puede correr diferentes riesgos al no haber realizado el pedido, La Policía Nacional advierte que uno de los más graves es que pueden contener un código QR. Si la víctima decide escanearlo "podrías infectar tus dispositivos".

Por otro lado, si confirmas que la dirección es válida puedes convertirte en "objeto de otras estafas como intentos de suplantación de identidad".

Cómo deben actuar las víctimas

El INCIBE lanza una serie de recomendaciones a los ciudadanos para protegerse ante este tipo de fraudes:

  • No abrir el producto ni utilizarlo: si no has hecho el pedido no debes aceptar la entrega y mucho menos utilizar el producto. Lo mejor es dejar el paquete y contactar con el comercio online.
  • Revisar las cuentas online: es recomendable asegurarse que no haya otros pedidos no autorizados en tus cuentas de compras online.
  • Cambiar las contraseñas: ante cualquier sospecha de manipulación de datos personales o bancarios lo mejor es actualizar las contraseñas de los sitios web. Utiliza contraseñas fuertes y únicas para cada cuenta.
  • Denunciar ante las autoridades: denunciar estos engaños ante la Guardia Civil o Policía Nacional y evitar así uso indebido de tu información.

Noticias relacionadas y más

La prevención y estar informados con clave para evitar cualquier tipo de estafa. Por ello, la Policía Nacional recuerda a los ciudadanos que "si recibes algo que no estabas esperando y no sabes quién te lo envía no lo celebres, no lo abras y no te lo quedes".

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La borrasca Regina sacude Canarias este martes: lluvias intensas, rachas de hasta 90 km/h y posible nieve en cumbres
  2. La Aemet avisa de un viernes con viento intenso y lluvias en Canarias: posibles rachas muy fuertes en varias islas
  3. El pronóstico de la Aemet para este sábado en Canarias: sigue el fuerte viento y posibles lluvias
  4. León XIV recorrerá Las Palmas de Gran Canaria en papamóvil
  5. Nieve en la cumbre de Gran Canaria: Regina deja los primeros copos y obliga a cortar accesos
  6. La Aemet pone a Canarias en aviso amarillo este lunes por oleaje en una jornada con viento y lluvia
  7. La AEMET intensifica su pronóstico de la borrasca Regina en Canarias: precipitaciones, viento muy fuerte y calima este miércoles
  8. Cambio de hora 2026: el BOE confirma el día exacto en que deberás adelantar el reloj

Las agresiones a médicos alcanzan 68 casos en 2025 en la provincia de Las Palmas

Las agresiones a médicos alcanzan 68 casos en 2025 en la provincia de Las Palmas

DIRECTO | Debate Estado de la Nacionalidad Canaria

DIRECTO | Debate Estado de la Nacionalidad Canaria

La Policía Nacional lo hace oficial: así funciona la última tendencia de los ciberdelincuentes para estafar a los canarios

La Policía Nacional lo hace oficial: así funciona la última tendencia de los ciberdelincuentes para estafar a los canarios

La Guardia Civil lo confirma: los conductores deben realizar este simple gesto que "puede salvar vidas" en las carreteras canarias

La Guardia Civil lo confirma: los conductores deben realizar este simple gesto que "puede salvar vidas" en las carreteras canarias

Padylla, Premio Canarias de Comunicación 2026 por su trayectoria en el humor gráfico

Padylla, Premio Canarias de Comunicación 2026 por su trayectoria en el humor gráfico

Cambios en la adjudicación de vivienda pública en Canarias: ¿Cuáles son los nuevos criterios?

Cambios en la adjudicación de vivienda pública en Canarias: ¿Cuáles son los nuevos criterios?

DIRECTO | Debate Estado de la Nacionalidad Canaria | 11/03/26

DIRECTO | Debate Estado de la Nacionalidad Canaria, sesión de tarde | 10/03/26

Tracking Pixel Contents