La Policía Nacional lo hace oficial: así funciona la última tendencia de los ciberdelincuentes para estafar a los canarios

La Policía Nacional ha lanzado un aviso en sus redes sociales sobre una estafa que ya afecta a los ciudadanos, a través de la que los ciberdelincuentes envía paquetes a sus víctimas sin que los hayan pedido. "Recibes un paquete en casa, pero tú no lo has pedido y no sabes quién te lo envía. Lo abres y, sorpresa, contiene algo barato sin valor aparente o incluidos absurdo", explica la agente.

Según explica las autoridades, este envío se trata de una estrategia de los ciudadanos para "crear una red de ventas ficticias en plataformas de compra online con la intención de generar reseñas falsas, mejorar su posicionamiento en las búsquedas y engañar a otros compradores".

Qué es el brushing

Según explica el INCIBE, "es una práctica fraudulenta que ocurre en el comercio online, en la que vendedores envían productos a personas de manera aleatoria sin que estas los hayan solicitado. El objetivo de esta técnica es generar reseñas falsas en plataformas de venta online para mejorar la reputación del vendedor y atraer más compradores reales".

"Este tipo de fraude suele ocurrir cuando los comerciantes crean cuentas falsas en plataformas de compra online y realizan pedidos utilizando direcciones reales, sin que el destinatario lo sepa. Luego, publican una reseña positiva en nombre del receptor, haciendo que el producto y el vendedor parezcan más confiables de lo que realmente son", cuentan.

Código QR

Al recibir este paquete el usuario puede correr diferentes riesgos al no haber realizado el pedido, La Policía Nacional advierte que uno de los más graves es que pueden contener un código QR. Si la víctima decide escanearlo "podrías infectar tus dispositivos".

Por otro lado, si confirmas que la dirección es válida puedes convertirte en "objeto de otras estafas como intentos de suplantación de identidad".

Cómo deben actuar las víctimas

El INCIBE lanza una serie de recomendaciones a los ciudadanos para protegerse ante este tipo de fraudes:

No abrir el producto ni utilizarlo: si no has hecho el pedido no debes aceptar la entrega y mucho menos utilizar el producto. Lo mejor es dejar el paquete y contactar con el comercio online.

si no has hecho el pedido no debes aceptar la entrega y mucho menos utilizar el producto. Lo mejor es dejar el paquete y contactar con el comercio online. Revisar las cuentas online: es recomendable asegurarse que no haya otros pedidos no autorizados en tus cuentas de compras online.

es recomendable asegurarse que no haya otros pedidos no autorizados en tus cuentas de compras online. Cambiar las contraseñas: ante cualquier sospecha de manipulación de datos personales o bancarios lo mejor es actualizar las contraseñas de los sitios web. Utiliza contraseñas fuertes y únicas para cada cuenta.

ante cualquier sospecha de manipulación de datos personales o bancarios lo mejor es actualizar las contraseñas de los sitios web. Utiliza contraseñas fuertes y únicas para cada cuenta. Denunciar ante las autoridades: denunciar estos engaños ante la Guardia Civil o Policía Nacional y evitar así uso indebido de tu información.

La prevención y estar informados con clave para evitar cualquier tipo de estafa. Por ello, la Policía Nacional recuerda a los ciudadanos que "si recibes algo que no estabas esperando y no sabes quién te lo envía no lo celebres, no lo abras y no te lo quedes".