El actor canario que conquistó Netflix tras dormir en su coche: la increíble historia de Taz Skylar, el Sanji de One Piece

El mundo entero conoce hoy a Taz Skylar como el elegante y temible Sanji en la adaptación de One Piece de Netflix. Sin embargo, detrás del personaje que pelea con patadas imposibles y cocina platos de alta gastronomía hay una historia real mucho más terrenal. Una historia que empieza lejos de los focos de Hollywood y que tiene un punto de origen claro: Canarias.

Nacido en Tenerife en 1995, Skylar ha llevado siempre por bandera su identidad canaria. Y lo volvió a demostrar esta semana durante su paso por televisión en España.

El actor visitó este lunes, 9 de marzo, el programa La Revuelta, donde conversó con David Broncano sobre su carrera internacional y el fenómeno global de One Piece. Allí, entre bromas, también presumió de raíces. "Soy más canario que el gofio", afirmó el actor ante la duda del presentador de Jaén debido a su apellido.

En un vídeo promocional de la segunda temporada dirigido a su compañero de reparto Iñaki Godoy, lanzó una frase que resume bien su orgullo por su tierra y por la cultura española: “Como canario y español no te permito que elijas unas bravas antes que paella”, bromeó el actor.

El comentario, entre risas, refleja algo que quienes siguen su trayectoria conocen bien: Skylar nunca ha escondido de dónde viene.

Un actor canario que hoy suena en todo el mundo

A sus 30 años, Taz Skylar se ha convertido en uno de los intérpretes españoles con mayor proyección internacional gracias al éxito de One Piece, la ambiciosa adaptación del popular manga japonés.

La serie se ha convertido en una de las producciones más vistas de Netflix y ha impulsado a su reparto a la fama mundial. Entre ellos destaca Skylar, que da vida a Sanji, el cocinero de los Piratas del Sombrero de Paja. Pero llegar hasta ahí no fue sencillo.

Antes de rodar una de las superproducciones más ambiciosas de la plataforma, su vida estuvo marcada por trabajos temporales, cambios de ciudad y un objetivo que parecía casi imposible: abrirse camino en el mundo del cine y la televisión.

De Tenerife al País Vasco: una juventud entre surf y trabajo

Aunque nació en Canarias, una parte importante de su juventud transcurrió en San Sebastián. La ciudad vasca fue durante años su hogar y el lugar donde empezó a buscar su propio camino.

En esa etapa trabajó en la conocida fábrica de surf Pukas, un empleo que le permitió mantenerse mientras desarrollaba su pasión por el mar y los deportes extremos.

De hecho, su relación con el surf fue mucho más allá de un simple hobby. Skylar llegó a involucrarse en el proceso de fabricación de tablas y a experimentar con sus propios diseños.

Aquellos años estuvieron marcados por la creatividad, pero también por la incertidumbre.

La etapa más dura: dormir en el coche para seguir adelante

Cuando decidió probar suerte en Londres para desarrollar su carrera como guionista y actor, la realidad fue mucho más complicada de lo que imaginaba.

El dinero no siempre alcanzaba para pagar alquileres o gastos básicos. En más de una ocasión tuvo que regresar temporalmente a San Sebastián para trabajar y reunir algo de dinero.

En una de esas etapas tomó una decisión extrema: vivir en su propio coche.

Alquiló una plaza de aparcamiento y durante un tiempo utilizó su vehículo como refugio mientras trabajaba fabricando tablas de surf para poder volver después a Londres.

Aquella experiencia marcó profundamente al actor. No solo por la dureza del momento, sino porque consolidó una mentalidad que hoy sigue aplicando a su carrera: seguir adelante pase lo que pase.

La obsesión por la tortilla de papas que nació en Euskadi

Si hay algo que Skylar recuerda con especial cariño de su etapa en el País Vasco es la comida. El actor ha confesado en varias ocasiones que fue allí donde desarrolló una auténtica obsesión por la tortilla de papas.

Durante años tuvo incluso un lugar favorito donde comerla casi a diario: un pequeño establecimiento de Oiartzun llamado Museo del Vino, situado en una galería del centro comercial Mamut.

La tortilla que servían allí tenía una particularidad: no llevaba cebolla. Según ha contado el propio actor, aquella receta era simplemente “épica”.

Hoy, en sus redes sociales, es habitual verlo cocinar tortillas jugosas en casa, manteniendo vivo ese recuerdo de su etapa donostiarra.

Un entrenamiento extremo para convertirse en Sanji

Cuando Netflix anunció el reparto de One Piece, Skylar sabía que interpretar a Sanji iba a exigir una preparación física y técnica muy intensa.

El personaje combina dos habilidades muy concretas: combate basado en patadas y artes marciales y alta cocina

Para estar a la altura del papel, el actor se sometió a un proceso de preparación muy exigente. Durante meses entrenó hasta ocho horas diarias, alternando prácticas de combate con formación culinaria.

Su objetivo era que cada movimiento y cada gesto del personaje resultaran creíbles para los fans del manga. Skylar tiene una visión muy particular de la cocina que explica esa dedicación. Para él, cocinar es una forma de arte comparable a la literatura o la música.

El salto que cambió su vida

El estreno de la primera temporada de One Piece marcó un antes y un después. La serie se convirtió en un fenómeno global y el personaje de Sanji rápidamente se ganó el cariño del público. El impacto fue inmediato para Skylar.

En muy poco tiempo pasó de luchar por llegar a fin de mes a vivir una realidad completamente distinta.

El actor ha explicado en varias entrevistas que uno de los momentos más importantes de ese cambio fue poder comprar una casa para sus padres, algo que considera uno de los mayores logros de su vida.

Hoy martes, 10 de marzo, se estrena en Netflix la segunda temporada. Uno de los grandes estrenos de la plataforma para este 2026 que bastante éxito cosechó en su primera temporada y que ya tiene confirmada una tercera temporada. Y es que los rodajes de ésta comenzaron el pasado mes de noviembre.