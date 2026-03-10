Adelina Torres, primera militar canaria distinguida con el Premio “Soldado Idoia Rodríguez”
El Ministerio de Defensa reconoce a la cabo primero Adelina Torres Díaz con el premio "Soldado Idoia Rodríguez", destacando su trayectoria y compromiso en las Fuerzas Armadas
El Ministerio de Defensa ha concedido el XIII Premio “Soldado Idoia Rodríguez, Mujer en las Fuerzas Armadas” a la cabo primero Adelina Torres Díaz, natural de Candelaria y destinada actualmente en el Regimiento de Infantería “Tenerife” 49, integrado en la Brigada “Canarias” XVI del Mando de Canarias. Con este reconocimiento, se convierte en la primera militar canaria en recibir este galardón.
El jurado ha valorado especialmente su trayectoria profesional, marcada por la participación en distintas operaciones y misiones internacionales, así como su compromiso con el servicio y su comportamiento ejemplar en el cumplimiento del deber. A lo largo de su carrera ha recibido diversas distinciones, entre ellas la de “valor reconocido”.
La orden ministerial firmada el pasado 25 de febrero por la ministra de Defensa, Margarita Robles, subraya que su constancia, entrega y virtudes militares y personales la convierten en un referente para las actuales y futuras generaciones de hombres y mujeres de las Fuerzas Armadas.
Un reconocimiento a la memoria y a la igualdad
El Premio “Soldado Idoia Rodríguez” fue creado en 2007 en homenaje a la primera militar española fallecida en una misión internacional de paz. Desde entonces, distingue anualmente a personas o instituciones que contribuyen a visibilizar el papel de la mujer en las Fuerzas Armadas y a impulsar la igualdad de oportunidades en el ámbito militar.
Con este reconocimiento, el nombre de Adelina Torres se suma a una lista de referentes que han destacado por su compromiso, profesionalidad y vocación de servicio.
