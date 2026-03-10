Adelina Torres, primera militar canaria galardonada con el Premio "Soldado Idoia Rodríguez"

El Ministerio de Defensa ha concedido el XIII Premio "Soldado Idoia Rodríguez, Mujer en las Fuerzas Armadas" a la cabo primero Adelina Torres Díaz, natural de Candelaria y actualmente destinada en el Regimiento de Infantería "Tenerife" 49, integrado en la Brigada "Canarias" XVI del Mando de Canarias. La cabo primero se convierte así en la primera mujer canaria con dicho galardón.

El jurado ha destacado la brillante y meritoria trayectoria profesional de la cabo primero Torres Díaz, marcada por su participación en numerosas operaciones y misiones internacionales. Su firme compromiso con el servicio, su espíritu de sacrificio y su comportamiento ejemplar en el cumplimiento del deber le han valido diversas recompensas, entre ellas la distinción de "valor reconocido".

Este premio ha sido otorgado "por su constancia y entrega al servicio, unidas a sus sobresalientes virtudes militares y personales, es un modelo de inspiración para las actuales y futuras generaciones de hombres y mujeres de las Fuerzas Armadas", según recoge la Orden DEF/199/2026, de 25 de febrero, firmada por la ministra de Defensa, Margarita Robles.

Premio "Idoia Rodríguez, Mujer en las Fuerzas Armadas"

Este galardón fue creado en 2007 para honrar la memoria de la soldado Idoia Rodríguez, primera militar española fallecida en una misión internacional de paz. Con él se reconoce anualmente la labor de personas o instituciones que contribuyen a potenciar el papel de la mujer en las Fuerzas Armadas y a promover la igualdad de oportunidades.