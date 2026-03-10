Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Binter vuelos PekínDebate Estado de la NacionalidadAiram La PalmaTiempo AEMET CanariasPuerto Las PalmasTaz SkylarJesé - UD Las Palmas
instagramlinkedin

Adelina Torres, primera militar canaria galardonada con el Premio "Soldado Idoia Rodríguez"

Adelina Torres

Adelina Torres

La Provincia

La Provincia

El Ministerio de Defensa ha concedido el XIII Premio "Soldado Idoia Rodríguez, Mujer en las Fuerzas Armadas" a la cabo primero Adelina Torres Díaz, natural de Candelaria y actualmente destinada en el Regimiento de Infantería "Tenerife" 49, integrado en la Brigada "Canarias" XVI del Mando de Canarias. La cabo primero se convierte así en la primera mujer canaria con dicho galardón.

El jurado ha destacado la brillante y meritoria trayectoria profesional de la cabo primero Torres Díaz, marcada por su participación en numerosas operaciones y misiones internacionales. Su firme compromiso con el servicio, su espíritu de sacrificio y su comportamiento ejemplar en el cumplimiento del deber le han valido diversas recompensas, entre ellas la distinción de "valor reconocido".

Este premio ha sido otorgado "por su constancia y entrega al servicio, unidas a sus sobresalientes virtudes militares y personales, es un modelo de inspiración para las actuales y futuras generaciones de hombres y mujeres de las Fuerzas Armadas", según recoge la Orden DEF/199/2026, de 25 de febrero, firmada por la ministra de Defensa, Margarita Robles.

Noticias relacionadas

Premio "Idoia Rodríguez, Mujer en las Fuerzas Armadas"

Este galardón fue creado en 2007 para honrar la memoria de la soldado Idoia Rodríguez, primera militar española fallecida en una misión internacional de paz. Con él se reconoce anualmente la labor de personas o instituciones que contribuyen a potenciar el papel de la mujer en las Fuerzas Armadas y a promover la igualdad de oportunidades.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La borrasca Regina sacude Canarias este martes: lluvias intensas, rachas de hasta 90 km/h y posible nieve en cumbres
  2. ¿Hasta cuándo seguirá este frío en Canarias?
  3. La Aemet avisa de un viernes con viento intenso y lluvias en Canarias: posibles rachas muy fuertes en varias islas
  4. El pronóstico de la Aemet para este sábado en Canarias: sigue el fuerte viento y posibles lluvias
  5. La Aemet pone a Canarias en aviso amarillo este lunes por oleaje en una jornada con viento y lluvia
  6. León XIV recorrerá Las Palmas de Gran Canaria en papamóvil
  7. Nieve en la cumbre de Gran Canaria: Regina deja los primeros copos y obliga a cortar accesos
  8. El actor canario que conquistó Netflix tras dormir en su coche: la increíble historia de Taz Skylar, el Sanji de One Piece

Adelina Torres, primera militar canaria galardonada con el Premio "Soldado Idoia Rodríguez"

Adelina Torres, primera militar canaria galardonada con el Premio "Soldado Idoia Rodríguez"

NC cree que hay "esperanzas" a pesar de un gobierno que "se ha rendido" al renunciar al autogobierno

NC cree que hay "esperanzas" a pesar de un gobierno que "se ha rendido" al renunciar al autogobierno

Marta Saavedra: "Jerónimo Saavedra siempre tuvo una obsesión en su cabeza: Canarias"

Marta Saavedra: "Jerónimo Saavedra siempre tuvo una obsesión en su cabeza: Canarias"

La primavera se retrasa en Canarias: la Aemet pronostica tres semanas más de lluvias

La primavera se retrasa en Canarias: la Aemet pronostica tres semanas más de lluvias

Dos mandos de la Policía Canaria niegan ante el juez el acoso laboral a una agente

Dos mandos de la Policía Canaria niegan ante el juez el acoso laboral a una agente

Franquis: "Canarias no es una comunidad pobre, es una comunidad mal gobernada"

Franquis: "Canarias no es una comunidad pobre, es una comunidad mal gobernada"

Un detenido por tráfico de drogas y otro por resistencia a la autoridad en el carnaval de Gran Tarajal

Un detenido por tráfico de drogas y otro por resistencia a la autoridad en el carnaval de Gran Tarajal

DIRECTO | Clavijo: "El problema de la vivienda no se resuelve en cuatro años; estamos interviniendo y pedimos al Estado que también lo haga"

DIRECTO | Clavijo: "El problema de la vivienda no se resuelve en cuatro años; estamos interviniendo y pedimos al Estado que también lo haga"
Tracking Pixel Contents