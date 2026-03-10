Una campaña refuerza la prevención de ITS entre jóvenes

Las infecciones de transmisión sexual (ITS) vuelven a situarse en el centro de las campañas de salud dirigidas a la población joven. El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria presentó este martes en el IES Pérez Galdós una nueva iniciativa de sensibilización destinada a estudiantes con el objetivo de fomentar el uso del preservativo y promover hábitos responsables en las relaciones afectivo-sexuales.

La concejala de Juventud, Carla Campoamor, explicó durante el acto que la campaña responde a una tendencia preocupante detectada en los últimos años. “Los datos lo avalan”, señaló, al recordar que el Ministerio de Sanidad ha advertido de que el uso del preservativo entre los jóvenes ha descendido 18 puntos desde 2002.

La iniciativa incluye un vídeo protagonizado por jóvenes, una unidad didáctica para centros educativos y diferentes acciones informativas dirigidas al alumnado. El objetivo, explicó la edil, es acercar la prevención desde un lenguaje cercano a la juventud. “No se trata de una campaña arbitraria ni puntual”, afirmó, sino de una acción que se suma a las actividades que el área municipal desarrolla durante todo el curso escolar en materia de prevención y salud juvenil.

Una presentación para la prevención y la salud juvenil

La presentación tuvo lugar ante 26 estudiantes de cuarto de la ESO, que participaron posteriormente en una charla sobre salud sexual y prevención de infecciones. Durante la sesión se abordaron conceptos básicos sobre las ITS, los métodos de protección y los principales mitos relacionados con las relaciones sexuales.

En el diálogo con el alumnado se recordó que estas infecciones pueden transmitirse a través de relaciones sexuales sin protección y que el preservativo es el único método que protege frente a ellas. También se desmontaron algunas creencias habituales, como la idea de que solo afectan a quienes tienen muchas parejas o que el uso de anticonceptivos hormonales protege frente a las infecciones.

La charla incidió además en la importancia de la comunicación y del consentimiento en las relaciones. “Hablar con la pareja o con la persona con la que vamos a mantener relaciones sexuales sobre salud sexual es parte de una relación sana y responsable”, se explicó durante la sesión.

La directora territorial de Educación de Las Palmas, María del Mar Méndez, destacó que este tipo de iniciativas permiten crear espacios para el diálogo entre jóvenes. Según señaló, el objetivo es que puedan “dialogar, informarse y tomar decisiones seguras y responsables”, al tiempo que aprenden a cuidar su salud y la de los demás.

En la misma línea, el director del instituto, Vicente Ramírez, subrayó que este tipo de programas son especialmente útiles en edades en las que el alumnado comienza a tomar decisiones relacionadas con su vida afectiva. “Son iniciativas necesarias para que cuando el alumnado tenga que tomar decisiones lo haga con información y responsabilidad”, señaló.

La respuesta del alumnado

Tras la charla, varios estudiantes valoraron positivamente este tipo de actividades educativas. Javier Suárez, alumno del centro, explicó que en su caso era la primera vez que recibía una sesión de este tipo en el instituto. “Creo que es indudable que al fin y al cabo es la sexualidad que tenemos que ir aprendiendo”, afirmó. A su juicio, este tipo de información debería ofrecerse incluso antes: “Igual desde primero de la ESO”.

Otra estudiante, Carla Amador, coincidió en que estas iniciativas son útiles para la salud y el bienestar de los jóvenes. “Creo que es importante para la salud de cada persona y también tener en cuenta que si una persona no quiere, hay que respetarla”, señaló.

Ambos estudiantes destacaron además que las ITS no suelen ser un tema habitual de conversación entre compañeros. Mientras que Javier reconoció que “no es usual estar hablando de estos temas en medio de los compañeros”, Carla explicó que en su caso solo lo trata con su madre, con quien mantiene una relación de confianza.

