Binter y Air China conectarán Canarias con Pekín, Sao Paulo y La Habana a través de Madrid

Binter y Air China han formalizado un acuerdo SPA (Special Prorate Agreement) que permitirá mejorar significativamente la conectividad entre Canarias y algunos de los principales destinos internacionales operados por la aerolínea oriental. El acuerdo, cerrado a finales de 2025, abre nuevas posibilidades de viaje para los pasajeros que vuelan desde y hacia el archipiélago y fortalece el desarrollo turístico y económico, facilitando la llegada de turistas internacionales.

Ambas aerolíneas conectarán las rutas de Air China entre Pekín, Sao Paulo o La Habana y Madrid con las de Binter entre la capital española y los aeropuertos de Gran Canaria y Tenerife Norte.

En esta primera fase, será Air China quien comercialice las conexiones, integrándose en su red global y permitiendo la emisión en una única reserva para los trayectos combinados. De esta forma, los pasajeros se beneficiarán de un solo proceso de facturación hasta el destino final, sin necesidad de recoger su equipaje en Madrid, y pudiendo hacer la conexión entre las terminales T1 y T2 de Barajas con la tarjeta de embarque de la aerolínea que opera el trayecto siguiente.

Vuelos con Pekín todos los días

Esta alianza facilitará conexiones entre Canarias y Pekín todos los días con salidas desde Canarias a las 7:00 para llegar a Madrid a las 10:45 horas, de donde se despegará a las 12:55 horas, aterrizando en la capital china a las 05:55 horas del día siguiente.

En sentido inverso, la salida desde Pekín será a las 02:00 horas para aterrizar en Madrid a las 08:00 horas. Desde la capital de España el vuelo despegará a las 11:45 horas, llegando a Canarias a las 13:50 horas.

Estas conexiones se ven beneficiadas también por la exención de visado que permite a los ciudadanos españoles entrar en China continental sin este documento hasta diciembre de 2026 para estancias de turismo de hasta 30 días.

En el caso de La Habana, el acuerdo permite dos conexiones semanales, los miércoles y sábados, con salida desde Canarias a las 07:00 horas y desde Madrid a las 14:45 horas para aterrizar en la capital cubana a las 18:50 horas. Desde Air China informan que, debido a la escasez de combustible en Cuba, se está realizando una parada técnica para repostar en Bahamas que podría alterar los horarios en el trayecto hacia Madrid, pero que no afecta en la ida hacia La Habana.

Partiendo desde Cuba, el vuelo despegará a las 23:55 horas para aterrizar en Madrid a las 15:20 horas del día siguiente. El vuelo hacia Canarias saldrá a las 20:15 horas para llegar a Canarias a las 22:20 horas.

Otro de los destinos que mejorará su conexión es Sao Paulo, con tres conexiones semanales posibles, los lunes, jueves y domingos desde Canarias y los lunes, martes y viernes desde Brasil.

La salida desde Canarias será a las 15:45 horas y a las 23:15 horas desde Madrid para llegar a la capital financiera brasileña a las 05:00 horas del día siguiente. Desde allí, los vuelos partirán a las 09:25 horas para aterrizar en Madrid a las 00:45 horas del día siguiente. Desde allí se cogerá el vuelo de las 07:00 horas para llegar al archipiélago a las 09:05 horas.

Confort en todos los trayectos

En los trayectos operados por Binter, los pasajeros disfrutarán de las ventajas diferenciales que ofrece la aerolínea canaria: el confort de sus aviones Embraer E195-E2 -el reactor de pasillo único más silencioso, limpio y eficiente de su clase, con una configuración que permite más espacio entre filas y la comodidad de no tener asiento de en medio-, a lo que se suma un servicio a bordo de alta gama, con amplias prestaciones para todos los pasajeros como un aperitivo gourmet de cortesía, y equipaje de mano siempre a bordo, entre otras.

Air China opera sus trayectos con aeronaves Boeing 787-9 Dreamliner con tres configuraciones de cabina diseñadas para el máximo confort: Business Class, Premium Economy y Economy.

Sobre Air China

Air China es una aerolínea líder a nivel global con una flota de 950 aviones con la que opera 126 rutas internacionales. Destaca por su fuerte presencia en Europa, donde cubre 36 rutas y una conectividad directa privilegiada desde España donde sobresale la conexión con 19 vuelos directos hacia Pekín y 23 vuelos semanales desde Pekín hasta España.