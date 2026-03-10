Canarias reduce a la mitad el tiempo de resolución de las ayudas a la dependencia

El tiempo de resolución de las ayudas a la dependencia en Canarias se ha reducido a la mitad desde julio de 2023. Un comunicado emitido por el Gobierno autonómico expone que, según datos del Imserso, el número de personas con derecho reconocido a una ayuda a la dependencia ha pasado de las 44.506 a 70.611, lo que supone un incremento del 58,8 % "en apenas 31 meses".

"Este dato supone que hay más de 26.000 familias atendidas más que en la anterior legislatura", aseguran en el escrito. Este crecimiento se ha producido a un ritmo medio de 842 incorporaciones mensuales, "tres veces superior al registrado durante la legislatura anterior", en la que se incorporaron "solo 13.056 personas en 48 meses".

Al mismo tiempo, los cambios estructurales que se han impulsado "ya están mejorando el ritmo de resolución y los plazos", con un objetivo muy sencillo: que ningún derecho "se pierda por descontrol administrativo" y que las personas dependientes en Canarias "sean atendidas antes y mejor". La aprobación del Decreto que unifica los procedimientos de valoración y programa individual de atención "ha mejorado los tiempos de atención", argumentan desde la institución canaria.

391 días de media

Según el escrito, en julio de 2023 una persona que solicitaba la dependencia tardaba, de media, 782 días en recibir la ayuda, mientras que ahora la media se sitúa en los 391 días actuales. "Este dato es una media, que incluye expedientes antiguos que en este momento se están cribando". La realidad es que, actualmente, las personas pueden solicitar su dependencia y la media de días que tarda en resolverse su expediente es de, aproximadamente, 152.

A este avance hay que añadir la aprobación de la modificación de la normativa que completa todo el sistema de prestaciones del Sistema de Dependencia. El nuevo Decreto establece un nuevo grado, el III+, para los casos de mayor intensidad de apoyo en domicilio, incluyendo ajustes para facilitar la aplicación del Grado III+ (dependencia extrema), especialmente en lo relativo a la atención y apoyos intensivos en el entorno domiciliario mediante ayuda a domicilio y/o asistencia personal, "con el objetivo de reforzar una tramitación homogénea y evitar situaciones de desprotección".

Conforme a la normativa estatal, se fijan las cuantías máximas tanto de la prestación económica vinculada al servicio de ayuda a domicilio, como de la prestación económica de asistencia personal, para estas personas en dependencia extrema, pensadas para atender personas en situación terminal afectadas, principalmente, por la ELA.

Prestación Económica de Asistencia Personal

También se regula la Prestación Económica de Asistencia Personal (PEAP), estableciendo un marco claro sobre quién puede acceder, cómo se tramita, cómo se paga y cómo se justifica esta ayuda. De esta manera, se facilita que las personas mayores, en situación de dependencia o con discapacidad "puedan seguir viviendo en sus hogares sin tener que desarraigarse de su entorno social y familiar", aseguran desde el Gobierno de Canarias.

En el comunicado añaden que la prestación económica de asistente personal "está pensada para reforzar los apoyos en el hogar y en el entorno cercano". Su finalidad, continúan, es apoyar a las familias y contribuir a que las personas mayores y las personas con discapacidad o en situación de dependencia puedan permanecer en su domicilio y en su comunidad, "manteniendo sus rutinas, su entorno y sus redes de apoyo".

La consejera de Bienestar Social, María Candelaria Delgado, aclara que "con esta medida, Canarias avanza hacia un modelo de cuidados centrado en la persona que prioriza los apoyos en el entorno y contribuye al objetivo de la desinstitucionalización, favoreciendo alternativas a la atención institucional cuando sea posible y adecuado para la persona usuaria”.

Cuantías

Además, el acuerdo contempla la modificación de la Ley 16/2019, de 2 de mayo, de Servicios Sociales de Canarias, en cuanto al régimen de compatibilidades e incompatibilidades de las prestaciones de atención a la dependencia en Canarias. Esto permitirá a muchas familias poder acceder a distintas prestaciones para mejorar la atención en determinados perfiles. Por ejemplo, a partir de la publicación de este decreto, se podrá disfrutar de una asistencia del Servicio de Ayuda a Domicilio con una prestación para la asistencia personal, según el comunicado.

El nuevo Decreto, que modifica el Decreto ley 3/2023, de 23 de marzo, regula las cuantías máximas de las prestaciones económicas vinculadas al servicio, la de cuidados en el entorno familiar y de apoyo a personas cuidadoras no profesionales y la de asistencia personal. Las cuantías máximas de la prestación económica de asistente personal según el grado de dependencia son para Grado III, 900 euros; Grado II, 577,25 euros y Grado I, 436 euros. La aplicación de estas nuevas cuantías tendrá efectos al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial de Canarias.