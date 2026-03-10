El carnaval de Gran Tarajal, en Fuerteventura, se salda con dos detenidos y 17 actas por infracciones administrativas
Los arrestos, enmarcados en el dispositivo de la Policía Autonómica, estuvieron relacionadas con un presunto delito contra la salud pública y desobediencia y resistencia a la autoridad, respectivamente
El Cuerpo General de la Policía Canaria (CGPC), a través de la Unidad de Prevención e Intervención (U.P.R.I.), desarrolló el pasado fin de semana un dispositivo especial de seguridad con motivo de la celebración de los carnavales en la localidad de Gran Tarajal, Fuerteventura. La jornada se saldó con dos detenidos, uno por un presunto delito contra la salud pública y otro por desobediencia grave y resistencia a la autoridad, y 17 actas por infracciones administrativas, relacionadas principalmente con alteraciones del orden público y tenencia de sustancias estupefacientes.
El operativo tuvo como principal objetivo garantizar la seguridad ciudadana, prevenir conductas incívicas y velar por el correcto desarrollo de los actos festivos, que congregaron a un elevado número de asistentes durante las diferentes jornadas de celebración.
La intervención policial se desarrolló con normalidad y permitió que los actos festivos transcurrieran con seguridad, destacando la labor preventiva y de control realizada por los agentes desplegados en la zona.
Desde la Policía Autonómica afirman que continuarán desarrollando dispositivos especiales en eventos multitudinarios con el objetivo de garantizar la convivencia, la seguridad ciudadana y el cumplimiento de la normativa vigente.
