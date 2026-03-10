David Dévora, una paciente del servicio de Hematología en Canarias: "Tenía miedo, no dejaba de pensar que mucha gente muere por leucemia"

«Tenía miedo, no paraba de pensar: mucha gente muere por leucemia, ¿seré capaz de superarlo?». Es el testimonio de David Dévora, paciente del servicio de Hematología del Hospital Universitario de Canarias (HUC). En 2023 pasó por uno de los procesos más complejos de su vida. Le detectaron este cáncer de la sangre de un día para otro y, sin apenas tener tiempo para hacerse a la idea, comenzó su «batalla». Esta mañana, tres años después, pudo contar su historia de superación en el acto inaugural de la Semana de la Hematología del HUC.

Dévora estaba de vacaciones cuando comenzó a notar que algo no iba bien. Se cansaba a menudo por pequeñas cosas y cualquier gesto le suponía un sobreesfuerzo. «Era un cansancio atípico, apenas subía diez escalones y ya estaba asfixiado», contó. Después de pruebas, analíticas y espera halló la respuesta: tenía leucemia.

«Antes de someterme al tratamiento pensé, a lo mejor no vuelvo a ver a mi familia en casa» David Dévora — Paciente de Hematología del Hospital Universitario de Canarias

Fueron unos meses «intensos, duros y muy emocionales». Pero él lo tiene claro, lo que le permitió mantener una actitud positiva durante todo el proceso fue poder despedirse de su familia en casa. Se enteró de un día para otro de su noticia y, como cualquier otra persona, tenía planes. En concreto, un partido de su hijo esa misma semana. «Antes de someterme al tratamiento pensé, a lo mejor no volvía a ver a mi familia en casa, como un día cualquiera», reveló. Y atormentado por ese pensamiento le pidió a la doctora ir a la cita con su hijo. «Cuando me dijeron que me iba para casa no pude contener las lágrimas», agregó.

Dévora pasó el fin de semana en su hogar, con su familia y recargando las pilas para enfrentarse a lo que le venía. «Antes de empezar la batalla necesitaba estar en paz conmigo y mi entorno, y eso fue lo que me dio las fuerzas para llegar hasta donde estoy ahora», comentó. Libre de leucemia. «La gente me pregunta si ahora veo las cosas de otra manera, pero yo siempre he sido feliz con lo que tengo», reveló. Eso sí, lo que más ha cambiado en este tinerfeño es su forma de concebir el futuro. «Intento vivir el presente y no hago planes que no sean para unas fechas muy próximas», agregó.

La historia de David Dévora es solo una de las muchas con las que se encuentran los profesionales del servicio de Hematología y Hemoterapia del HUC. Y su testimonio sirvió como pistoletazo de salida al amplio programa que el hospital organiza por la semana de esta especialidad «desconocida».

Programa de actividades

La historia de David Dévora solo marca el pistoletazo de salida al amplio programa que el HUC organiza por la Semana de la Hematología. Durante estos días, pacientes, familiares, profesionales sanitarios e investigadores se reunirán para compartir conocimiento, analizar avances y debatir sobre los retos actuales en el diagnóstico y tratamiento de las enfermedades de la sangre. "Es la primera vez que celebramos esta semana de esta manera, enfocándonos en la unión de todos los actores que intervienen en esta especialidad y no exclusivamente en el fármaco", señaló la jefa de servicio de Hematología y Hemoterapia del HUC, Taida Martín.

El programa incluye conferencias y mesas redondas en las que se abordarán los últimos avances terapéuticos, nuevas tecnologías diagnósticas y las principales líneas de desarrollo de la especialidad. Además, se realizarán actividades abiertas a la ciudadanía, como una charla sobre el impacto psicológico del diagnóstico de cáncer o el papel de las asociaciones de paciente.

Programa de la Semana de la Hematología del Hospital Universitario de Canarias (HUC) El martes 10 de marzo, a las 14:00 horas, tendrá lugar la ponencia Impacto psicológico del diagnóstico de cáncer en pacientes y sus familias, a cargo de la psicóloga del servicio de Hematología, Raquel Rodríguez. Tras una pausa café, a las 15:30 horas se celebrará la mesa Humanización en Hematología. Papel de las asociaciones de pacientes, con la participación de representantes de la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC), Alejandro da Silva, Pequeño Valiente, Aelemic y la Fundación Josep Carreras contra la Leucemia. Ambas actividades se desarrollarán en el Aula XXV Aniversario. El miércoles 11 de marzo la jornada comenzará a las 8:15 horas en la Sala de Sesiones de Hematología con la conferencia Cómo adaptarnos a trayectorias impredecibles, impartida por el doctor Andrés Ila Ráez, coordinador del servicio de Soporte y Cuidados Paliativos. A las 9:30 horas se celebrarán dos encuentros simultáneos bajo el formato Desayuno con el experto. Uno de ellos abordará el Mieloma Múltiple, con la intervención del doctor Sunil Lakhwani. El segundo estará dedicado a los Síndromes Linfoproliferativos, con la participación de las doctoras Carolina de Bonis y María José Rodríguez. A la 13:30 horas, en el Aula XXV Aniversario, se desarrollará la sesión hospitalaria El futuro de la Hematología: terapia CAR-T, impartida por Álvaro Urbano, director del Departamento de Medicina y consultor senior de Hematología del Hospital Clínic de Barcelona y la Universidad de Barcelona. La programación concluirá el jueves 12 de marzo. A las 8:15 horas, en la Sala de Sesiones de Hematología, se celebrará la ponencia Características y peculiaridades del paciente oncohematológico pediátrico, a cargo de la especialista Macarena González, pediatra responsable de la sección de Oncología Pediátrica del CHUC. A las 12:00 horas, en el Aula XXV Aniversario, tendrá lugar la sesión Papel de Enfermería en el Servicio de Hematología. A las 14:30 horas se impartirá la conferencia Gestión de la sangre en Canarias, por Beatriz Soria, hematóloga de la Dirección General de Hemodonación y Hemoterapia.

Pero quizás, la actividad más llamativa del programa es el maratón de donación de sangre, que se desarrollará hasta este jueves. Las personas interesadas podrán acudir en horario de 09:00 horas a 12:00 horas a la sala de Donación del HUC, situada en la primera planta del edificio de hospitalización.