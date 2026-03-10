DIRECTO | Debate Estado de la Nacionalidad Canaria

El Debate sobre el Estado de la Nacionalidad Canaria arranca este 10 de marzo en el Parlamento regional y marca el inicio del último año de la legislatura. La sesión permitirá al presidente, Fernando Clavijo, hacer balance de la gestión del Gobierno desde 2023 y exponer las medidas que prevé culminar antes del final del mandato.

La cita llega con varios asuntos pendientes. La vivienda sigue concentrando buena parte de la preocupación social por la falta de oferta y el encarecimiento del mercado; la gestión de la inmigración mantiene una fuerte presión sobre las Islas; y continúan abiertos los debates sobre salarios, financiación autonómica, sector primario y la defensa de la singularidad canaria ante el Estado y la Unión Europea.

A ello se suman las dificultades de los servicios públicos, con las listas de espera sanitarias, la saturación de las Urgencias y los retrasos en dependencia entre los principales problemas. El debate comienza, así, con dos planos claros: el del Gobierno, que tratará de defender su gestión y fijar sus prioridades para el tramo final de la legislatura, y el de la oposición, que pondrá el foco en los asuntos que siguen sin resolver.