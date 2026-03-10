El director de la DGT promete acelerar un proyecto para agilizar la retirada de vehículos averiados de las carreteras canarias
Pere Navarro asegura que se buscará consenso entre las entidades locales para implementar un sistema más eficiente en la atención a incidentes viales
Pere Navarro, director de la Dirección General de Tráfico (DGT), respondió a una pregunta de Bernardo Hernández, experto canario en seguridad vial, sobre uno de los problemas más críticos en las carreteras de Canarias: la tardanza en la retirada de vehículos averiados y la gestión del servicio de grúas.
Navarro explicó la línea del nuevo proyecto que se quiere implementar, el cual promete acelerar para lograr un consenso rápido entre todas las entidades locales involucradas. Según indicó, la clave para resolver este problema es actuar rápidamente cuando un coche se queda parado. "Cuando un coche se queda parado por cualquier incidencia o avería, hay que ir a buscar la más próxima", afirmó.
El director de la DGT detalló que será la Guardia Civil quien coordine la intervención, contactando con la grúa más cercana para garantizar una respuesta inmediata. "La Guardia Civil avisará a la primera grúa que haya, la más próxima", comentó.
Una vez que el vehículo llegue a la base, quien asuma la responsabilidad de su retirada será quien deberá abonar el coste del servicio. "Lo llevarán a la base, y el que vaya a recargar el vehículo a la base de la grúa, pagará el servicio de grúa", explicó.
Navarro subrayó que este procedimiento se mantendrá, sin importar si el pago lo hace la aseguradora o el particular.
- La borrasca Regina sacude Canarias este martes: lluvias intensas, rachas de hasta 90 km/h y posible nieve en cumbres
- ¿Hasta cuándo seguirá este frío en Canarias?
- La Aemet avisa de un viernes con viento intenso y lluvias en Canarias: posibles rachas muy fuertes en varias islas
- El pronóstico de la Aemet para este sábado en Canarias: sigue el fuerte viento y posibles lluvias
- La Aemet pone a Canarias en aviso amarillo este lunes por oleaje en una jornada con viento y lluvia
- León XIV recorrerá Las Palmas de Gran Canaria en papamóvil
- Nieve en la cumbre de Gran Canaria: Regina deja los primeros copos y obliga a cortar accesos
- El actor canario que conquistó Netflix tras dormir en su coche: la increíble historia de Taz Skylar, el Sanji de One Piece