El director de la DGT promete acelerar un proyecto para agilizar la retirada de vehículos averiados de las carreteras canarias

Pere Navarro, director de la Dirección General de Tráfico (DGT), respondió a una pregunta de Bernardo Hernández, experto canario en seguridad vial, sobre uno de los problemas más críticos en las carreteras de Canarias: la tardanza en la retirada de vehículos averiados y la gestión del servicio de grúas.

Navarro explicó la línea del nuevo proyecto que se quiere implementar, el cual promete acelerar para lograr un consenso rápido entre todas las entidades locales involucradas. Según indicó, la clave para resolver este problema es actuar rápidamente cuando un coche se queda parado. "Cuando un coche se queda parado por cualquier incidencia o avería, hay que ir a buscar la más próxima", afirmó.

El director de la DGT detalló que será la Guardia Civil quien coordine la intervención, contactando con la grúa más cercana para garantizar una respuesta inmediata. "La Guardia Civil avisará a la primera grúa que haya, la más próxima", comentó.

Una vez que el vehículo llegue a la base, quien asuma la responsabilidad de su retirada será quien deberá abonar el coste del servicio. "Lo llevarán a la base, y el que vaya a recargar el vehículo a la base de la grúa, pagará el servicio de grúa", explicó.

Navarro subrayó que este procedimiento se mantendrá, sin importar si el pago lo hace la aseguradora o el particular.