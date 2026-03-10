Fernando Clavijo apela a la "unidad" y a la "reflexión colectiva" para avanzar en los "legítimos anhelos" de las islas

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, ha apelado este martes a la "unidad" del Parlamento para propiciar con el Debate del Estado de la Nacionalidad una "reflexión colectiva" por el bien de una tierra que "no es un entramado jurídico u administrativo, sino un territorio con legítimos anhelos para labrarse un futuro mejor".

"Al menos por nuestra parte, propiciaremos espacios de encuentro, de diálogo, para alcanzar los grandes acuerdos", ha advertido el presidente en los primeros minutos de su intervención en la Cámara, donde este martes comienza la primera jornada del Debate del Estado de la Nacionalidad, un ejercicio "de transparencia y de democracia"

Clavijo ha puntualizado que, "frente a los tiempos que nos tocan vivir", con las incertidumbres y conflictos vigentes en el contexto más internacional, asuntos como la financiación autónomica, la condonación de la deuda, el marco financiero plurianual y el decreto canario que se pretende defender desde Canarias ante el Estado tienen que ser "objetivo de unidad" entre las distintas formaciones políticas para que las islas tengan "un escudo social y económico".

"Apelo al ejercicio de la responsabililidad de quienes estamos en la acción de gobierno pero también a la responsabilidad de esta Cámara, los legítimos representantes del pueblo canario que están hoy aquí, representando su soberanía", ha añadido Clavijo.

"Reconozcamos que somos unas regiones ultraperiféricas alejadas del continente europeo, fragmentadas, y que todo nos va a costar más, por eso es tan importante la unidad", ha dicho.