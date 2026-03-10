Franquis: "Canarias no es una comunidad pobre, es una comunidad mal gobernada"

Crítica y mano tendida. El portavoz del grupo socialista en el Parlamento de Canarias, Sebastián Franquis, aprovechó su turno en el Debate sobre el estado de la nacionalidad canaria para cargar contra la gestión del Gobierno autonómico presidido por Fernando Clavijo, pero también se mostró dispuesto a dialogar para hacer frente a los grandes retos del futuro. "Canarias no es una comunidad pobre, es una comunidad mal gobernada", defendió el socialista en la primera parte de su intervención, que estuvo marcada por las fuertes críticas a la visión "irreal" que el Ejecutivo tiene del Archipiélago.

Franquis sostuvo que el crecimiento económico que experimentan las Islas no se está traduciendo en mejoras sociales para la población. A su juicio, el problema no radica en la capacidad económica de la comunidad, sino en cómo se gestionan los recursos. "Ese crecimiento económico no llega a los hogares canarios", afirmó, al tiempo que insistió en que la economía canaria avanza en términos macroeconómicos mientras persisten problemas estructurales como los bajos salarios, la desigualdad o la pobreza. Según señaló, la imagen de prosperidad dibujada por el Ejecutivo -en el discurso de Fernando Clavijo de esta mañana- no se corresponde con la situación que viven muchas familias. “Esa Canarias solo existe en sus discursos y en el de sus palmeros”, apuntó.

Contundencia

El socialista se apoyó en datos económicos para cuestionar la eficacia del Ejecutivo en la gestión del presupuesto y afirmó que en los tres años de legislatura se han dejado sin ejecutar 3.349 millones de euros, lo que, a su juicio, ha provocado la paralización de proyectos y ha impedido responder con mayor contundencia a problemas estructurales del Archipiélago. También criticó la política fiscal del Gobierno regional, al considerar que prioriza las rebajas impositivas para las rentas más altas mientras se reducen recursos en ámbitos clave.

El portavoz socialista recordó la eliminación del impuesto de sucesiones y donaciones al inicio de la legislatura y aseguró que esa medida ha supuesto 149 millones de euros que la comunidad ha dejado de recaudar. En paralelo, denunció recortes presupuestarios en áreas como educación, investigación, empleo o cultura.

Reconoció que hay datos que demuestran que la economía canaria "va bien" pero quitó mérito al Ejecutivo canario y defendió que la mejora de indicadores como el empleo o los salarios está vinculada a medidas impulsadas por el Gobierno central presidido por Pedro Sánchez. "Medidas que han beneficiado a 850.000 personas en Canarias", aseguró.

Noticias relacionadas

Pese al tono crítico de su intervención, Franquis insistió en que el grupo socialista mantiene su disposición a alcanzar acuerdos en cuestiones estratégicas para el futuro del Archipiélago.