La Guardia Civil detecta un incremento de las ciberestafas en alquileres vacacionales a través de redes sociales

Los timos en el ámbito digital continúan en auge. La Guardia Civil ha detectado un incremento en las ciberestafas orientadas al sector del alquiler vacacional, en las que los delincuentes utilizan plataformas de contenido y redes sociales, principalmente TikTok, para publicitar villas y casas con precios inusualmente bajos que deben ser abonados vía transferencia bancaria o bizum.

Si bien la forma en la que los ciberestafadores se comunican con las víctimas se va adaptando continuamente, la Guardia Civil afirma que sí que existe un modus operandi común. Los timadores publican anuncios atractivos con fotografías robadas de portales inmobiliarios que sí son legítimos.

En el momento en el que el turista contacta con el hipotético gestor del inmueble, el proceso sigue un patrón común. En primer lugar, el estafador presiona al interesado generando un sentimiento de urgencia y afirma que existen muchos interesados, por lo que debe realizar un depósito inmediato para concretar la reserva en las fechas solicitadas.

Forma de actuación

Para ello, el pago total o parcial se exige a través de canales de pago que no son habituales en los alojamientos turísticos oficiales, como bizum o una transferencia bancaria. Una vez es realizado el ingreso, el anunciante bloquea a la víctima o ignora sus mensajes, dejando a la víctima sin la reserva ni los fondos transferidos.

La Benemérita ha emitido unas recomendaciones para la ciudadanía para intentar evitar este método de timo. En primer lugar, desconfiar de los chollos, en los que el precio es excesivamente bajo para las características de la villa o la temporada en la que se va a realizar la reserva. Por otro lado, incitan a la población a buscar opiniones de otros usuarios y evitar aquellas ofertas que carecen de comentarios o están realizados por perfiles creados muy recientemente.

También recomiendan solicitar documentación al propietario que acredite el inmueble o buscar el nombre del alojamiento en otras fuentes distintas a la del anuncio inicial, con el objetivo de comprobar su existencia y buscar una concordancia entre los datos de contacto de ambas páginas.

De igual manera, la Guardia Civil anima a utilizar plataformas oficiales que ofrezcan sistemas de pago protegidos y seguros de cancelación y evitar realizar transferencias o envíos de dinero por bizum a personas desconocidas sin haber verificado la veracidad del alquiler de forma presencial o fehaciente.

Recopilar pruebas y denunciar

En caso de ser demasiado tarde y haber sido víctima de una estafa, desde la Benemérita instan a los ciudadanos a contactar inmediatamente con su entidad bancaria para intentar retener la operación, a recopilar todas las pruebas que sean posibles (justificantes de pago, capturas de pantalla del anuncio y de conversaciones mantenidas, entre otros) y realizar una denuncia acudiendo a las dependencias policiales más cercanas a su domicilio.