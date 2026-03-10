Balance de la Aemet
El invierno meteorológico de Canarias, en los extremos: entre un diciembre helador y un febrero cálido, según la AEMET
La Agencia Estatal de Meteorología registra el trimestre más frío de los últimos años, marcado por un diciembre frío y un febrero inusualmente cálido, aunque sin batir récords históricos
El invierno meteorológico en Canarias, que abarcó del 1 de diciembre de 2025 al 28 de febrero de 2026, bailó entre extremos climáticos. Comenzó con un diciembre helador que batió efemérides de frío en Gran Canaria, Tenerife y Fuerteventura, la temperatura media de las Islas permaneció por debajo de los indicadores de referencia con respecto a años anteriores, castigada por el paso de la borrasca Emilia, que llegó a enfríar el termostato con una anomalía aproximada de -4,4 grados.
Sin embargo, febrero rompió con esta tendencia gélida de diciembre y enero, y se ha convertido en el séptimo más cálido desde que la Agencia Estatal de Meteorología inició su registro de las temperaturas en 1961. Entre medias, un inusual rosario de borrascas atlánticas dejaron el trimestre con un carácter húmedo —llovió un 122% más—, y una actividad ciclónica muy por encima de lo habitual. Así lo recoge el balance estacional presentado este martes por la delegación territorial de la Aemet en Canarias.
En cuanto a si ha sido el invierno más frío de los últimos años, los datos de la Aemet lo desmienten. Diciembre de 2025 fue el 21º más frío registrado, con una "anomalía térmica fría" de 0,7 grados en todo el Archipiélago. Por su parte, enero se sitúa en el puesto 29º. Aunque hubo un cambio de tendencia respecto a inviernos recientes, con temperaturas por debajo de lo normal en diciembre y enero, "no se alcanzaron récords de frío". "Desde el punto de vista estadístico, ha tenido un carácter normal de temperaturas y ha sido húmedo", glosó el delegado territorial de AEMET en Canarias, David Suárez.
Los motivos
El patrón meteorológico dominante, un bloqueo de altas latitudes con una circulación del chorro polar más al sur, provocó un inicio de invierno muy activo en cuanto a borrascas, similar al invierno de 2009-2010. La percepción de un invierno más frío y lluvioso podría estar influenciada por el inicio de marzo, que también ha presentado temperaturas por debajo de lo normal, con el condicionante añadido del paso de la borrasca Regina por Canarias.
