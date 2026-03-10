Marta Saavedra: "Jerónimo Saavedra siempre tuvo una obsesión en su cabeza: Canarias"

La senadora socialista Marta Saavedra ha publicado un libro dedicado a su tío, Jerónimo Saavedra (1936-2023), primer presidente del Gobierno de Canarias y una de las figuras clave del socialismo.

-‘Jerónimo Saavedra: el último prócer’. ¿Cómo surgió este libro?

-Podemos decir que la trayectoria vital de mi tío Jerónimo merecía ser relatada desde múltiples voces. Yo he querido contar la vida de un político que para mí es inigualable, y lo hice acompañada de 40 voces, 40 protagonistas de su tiempo, del tiempo que le tocó vivir a él. Son entrevistas diversas de la política, la cultura, la empresa o la historia de Canarias. Quería sobre todo que se configurase un relato diverso a partir de voces de distintas áreas. Cada entrevista ha sido una experiencia interesante porque cada persona es distinta.

-‘El último prócer’. ¿Por qué lo titula así?

-Eso viene de un discurso de Juancho Armas Marcelo cuando recibe el Premio Canarias. Jerónimo fue una personalidad libre, humanista, que se identificaba con los valores del Renacimiento y de la Ilustración. Como político, la impronta que nos dejó a través de su formación se puede encontrar en cada decisión que tomó en la vida pública. Y como persona llevó una vida muy digna y comprometida con el ejercicio de la vida pública.

-Entrevista a Felipe González y a Alfonso Guerra, entre otros. Saavedra era felipista declarado. ¿Usted cree que compartiría las duras críticas de Felipe González a Pedro Sánchez?

-Sí, siempre fue felipista, más que guerrista. Jerónimo fue un político muy valiente, muy coherente y muy libre. Expresó su crítica interna hacia aquello con lo que no estuviese de acuerdo, pero desde la mayor lealtad. No sé lo que pensaría de una situación como ésta, pero sí sé que fue leal a las siglas del PSOE siempre y a Pedro Sánchez. A mi modo de ver, Jerónimo no habría expresado públicamente una posición tan crítica y dura hacia Pedro Sánchez como la que vemos por parte de Felipe González.

-La masonería también es parte de las entrevistas. ¿Cuál es la importancia de esta faceta de Jerónimo Saavedra?

-Los masones llevan un tiempo realizando actividades de apertura a la sociedad para que se conozca realmente en qué consiste la masonería. La masonería fue perseguida por Franco y constituyó una obsesión para su régimen. Hoy han sido reconocidos como represaliados gracias a la Ley de Memoria Democrática de 2022. Jerónimo Saavedra, siendo una persona tan tolerante y tan culta, fue masón. Para él la masonería representaba los valores de la Ilustración: la libertad , la igualdad, la fraternidad y la solidaridad.

-También habla de otra faceta de su vida más privada: su homosexualidad .

-Él siempre llevó su orientación con total naturalidad y coherencia, defendiendo que el estado ideal es aquel en el que las personas se toleran. Jamás practicó el proselitismo respecto a esta cuestión, pero sí que el paso que dio en el año 2000, siendo senador y ya con una edad avanzada, al firmar el prólogo del libro de Fernando Bruquetas, lo hizo, como digo yo, muy 'jerónimamente'. Tuvo un impacto descomunal e inusitado, y pocos años después llegó la ley de matrimonio entre personas del mismo sexo.

-Supongo que le quedaron algunas entrevistas pendientes.

-Sí. Me interesaba mucho entrevistar a Manuel Hermoso, pero cuando contacté con su entorno me dijeron que ya estaba muy enfermo.

-Hermoso le presentó la moción de censura a Saavedra como presidente en 1993, un tema recurrente en las entrevistas...

Efectivamente. Muchos entrevistados hablan de ella como un acto de traición política bastante relevante que marcó profundamente a mi tío. Lo que se cuenta es que Manuel Hermoso le dijo que jamás presentaría una moción de censura y 24 horas después estaba registrada en el Parlamento. Hay una anécdota muy divertida en torno a Manuel Hermoso.

-Cuéntela...

-Años después, estuvimos horas tirados en el aeropuerto Reina Sofía, en Tenerife, por el mal tiempo y un guardia de seguridad se emocionó al verle y gritó: «¡Qué honor atenderle, señor Hermoso, presidente!». Nos dio un ataque de risa inmediato, pero no dijimos nada. Más tarde, mientras tomábamos un café, le pregunté entre risas: «¿Por qué no le dijiste que eras Jerónimo Saavedra?». Él, con su característico sentido del humor y pragmatismo, me respondió: «¿Y para qué? Si el pobre hombre estaba todo ilusionado porque había visto a Manuel Hermoso...».

-Y toda la maraña que está saliendo de corrupción que salpican a Ángel Víctor Torres, al, que también entrevista, o a Pedro Sánchez. ¿Cómo se la hubiera tomado?

Jerónimo era una persona muy crítica, pero también muy objetiva. Estaría apelando a dejar que las cosas vayan por los trámites y en los tiempos que requiere la justicia.

-¿Qué le preocupaba especialmente en los últimos años?

-El avance de la ultraderecha.Y también cómo resolver la cuestión de la vivienda y los movimientos migratorios.

-¿Habría existido la Canarias actual sin Jerónimo Saavedra?

-Evidentemente no. La prueba de ello es que apuntala la autonomía, pelea las transferencias, el REF... La cultura y la educación eran para él los motores fundamentales para la transformación de la sociedad canaria, y en su etapa como presidente construye colegios, crea el Festival de Música de Canarias... Era un melómano excepcional y quería situar a Canarias en el mapa mundial de la cultura a través del circuito internacional de conciertos. Jerónimo siempre tuvo una obsesión en su cabeza: Canarias. La defendió como presidente, como ministro, como alcalde y como Diputado del Común. Canarias era para él una tarea colectiva.