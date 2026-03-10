Multas de 200 euros por esta práctica tan común al coger el volante: la Guardia Civil vigila a los conductores canarios
La Dirección General de Tráfico aconseja mantener las manos en el volante para tener el control total del vehículo
Los conductores buscan la comodidad a la hora de realizar un desplazamiento con el vehículo, por ello, muchos usuarios tienen como costumbre apoyar el brazo o sacarlo por la ventanilla, una acción errónea que puede conllevar graves consecuencias en caso de distracción al volante.
La Dirección General de Tráfico (DGT) junto a los agentes de la Guardia Civil buscan concienciar a los conductores para garantizar la seguridad vial y reducir la siniestralidad en las carreteras de las islas y del resto de España.
Qué dice el Reglamento General de Circulación
Sacar el brazo por la ventanilla no está específicamente prohibido en ningún punto por la DGT. Sin embargo, el artículo 18.1 del Reglamento General de Circulación recoge que "el conductor de un vehículo está obligado a mantener su propia libertad de movimientos, el campo necesario de visión y la atención permanente a la conducción, que garanticen su propia seguridad, la del resto de los ocupantes del vehículo y la de los demás usuarios de la vía".
Además, añade que el conductor "deberá cuidar especialmente de mantener la posición adecuada y que la mantengan el resto de los pasajeros". La infracción se puede cometer si el agente de tráfico considera que la postura que utiliza el conductor pone en peligro la seguridad vial, en esos casos sacar la mano por la ventanilla puede acarrear sanciones económicas.
¿Cómo debe colocar el conductor las manos?
Según la DGT, las dos manos siempre deben sujetar el volante. La posición 10:10, simulando las agujas de reloj, es la postura correcta para tener el control total del vehículo, mantener la estabilidad y tener una mayor capacidad de reacción ante cualquier imprevisto durante un desplazamiento.
No cumplir con esta recomendación, no solo puede acarrear sanciones económicas si los agentes detectan la postura. También puede ser clave antes una situación de emergencia.
Sanciones
La multas por llevar el brazo fuera pueden considerar leves o graves, dependiendo de la situación. Esto significa que los conductores se enfrentan a sanciones entre 80 y 200 euros, según la opinión del agente. Como siempre, estas multas pueden reducirse a la mitad si se abona anticipadamente.
No colocar las manos correctamente al volante durante un desplazamiento, no solo conlleva multas, sino también pone en peligro tanto la vida del conductor como la del resto de usuarios que circulen por la vía.
