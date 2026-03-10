La Policía Canaria alcanzará los 600 agentes y abrirá comisarías en islas no capitalinas
El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, anunció el incremento de la Policía Canaria a 600 efectivos al final de la legislatura, con destacamentos en las islas no capitalinas
EFE
El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, anunció este martes que al término de la legislatura la Policía Canaria alcanzará aproximadamente los 600 efectivos y dispondrá de destacamentos y comisarías en las islas no capitalinas.
Durante su intervención en el Debate sobre el Estado de la Nacionalidad, el jefe del Ejecutivo defendió que en estos años se ha realizado “la mayor apuesta de la historia democrática del archipiélago” por el desarrollo de la policía autonómica.
Clavijo recordó que al inicio del actual mandato el cuerpo contaba con unos 150 agentes y que la previsión es cuadruplicar esa cifra antes de que concluya la legislatura. Asimismo, destacó que se ha atendido la demanda de los ayuntamientos para impulsar procesos conjuntos de selección y formación.
El presidente también respaldó la decisión de la consejera de Presidencia, Nieves Lady Barreto, de no permitir la incorporación de policías locales interinos. Aunque la medida ha generado debate, aseguró que el Gobierno tiene “claro” que no quiere ampliar las situaciones de interinidad en el ámbito público.
En este sentido, subrayó que una plaza fija en la Policía Local es “garantía de estabilidad” y una forma de evitar problemas administrativos como los registrados en el pasado.
- La borrasca Regina sacude Canarias este martes: lluvias intensas, rachas de hasta 90 km/h y posible nieve en cumbres
- La Aemet avisa de un viernes con viento intenso y lluvias en Canarias: posibles rachas muy fuertes en varias islas
- El pronóstico de la Aemet para este sábado en Canarias: sigue el fuerte viento y posibles lluvias
- La Aemet pone a Canarias en aviso amarillo este lunes por oleaje en una jornada con viento y lluvia
- León XIV recorrerá Las Palmas de Gran Canaria en papamóvil
- Nieve en la cumbre de Gran Canaria: Regina deja los primeros copos y obliga a cortar accesos
- ¿Hasta cuándo seguirá este frío en Canarias?
- La AEMET intensifica su pronóstico de la borrasca Regina en Canarias: precipitaciones, viento muy fuerte y calima este miércoles