La primavera se retrasa en Canarias: la Aemet pronostica tres semanas más de lluvias

Tres semanas más lluviosas y frías de lo habitual protagonizarán el inicio de la primavera en Canarias. Las flores tendrán que esperar un poco más para florecer y dar un toque de color a las Islas, ya que las previsiones de marzo muestran que Canarias no está lista aún para olvidar un invierno que, pese a la sensación generalizada, no ha sido tan frío como cabría esperar.

El invierno ha acabado clasificándose como «normal» en cuanto a temperaturas y «húmedo» con respecto a las lluvias. Así lo ha resumido la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) en Canarias, tras presentar su balance estacional, que concreta que la temperatura media este trimestre ha sido de 15,4 grados, 0,2 grados por encima de lo normal.

El invierno de 2025-2026 ha sido, sin embargo, el más frío y lluvioso de los últimos cinco años, asemejándose así en sus características al invierno pandémico de 2020-2021, pero aún lejos de ser tan húmedo como el de 2009-2010 o tan frío como el de 2008-2009.

Un infinito tren de borrascas

El invierno en Canarias ha tenido como protagonistas a un infinito tren de borrascas. Así Bram, Emilia, Francis o Ingrid se han convertido en piezas esenciales para lograr que el frío y las lluvias llegaran hasta el Archipiélago. Sin embargo, y pese a lograr que el Archipiélago pudiera salir de la larga sequía que llevaba años arrastrando, no han sido lo suficiente como para detener la tendencia climática mundial hacia el calor.

Y es que pese a que en los meses de diciembre y enero la temperatura media en las Islas permaneció por debajo de los valores normales, la situación atmosférica de febrero lo cambió todo. El último mes de este trimestre invernal estuvo caracterizado por la estabilización del tiempo gracias al anticiclón de las Azores, lo que permitió que las temperaturas se elevaran de manera natural. El calor, sin embargo, se recrudeció a finales de mes, con la intrusión de una masa de aire sahariana y calima.

Así, el invierno ha estado coqueteando con los extremos. Durante este trimestre, los termómetros del Archipiélago han estado oscilando entre anomalías de 4,4 grados menos y hasta 5 grados de más.

Diciembre, el mes más frío y lluvioso

El mes más frío y lluvioso fue diciembre. En concreto, la temperatura media del mes fue de 15,7 grados y una anomalía negativa de -0,7 grados, lo que le dio un carácter de muy frío. Este mes se registraron temperaturas mínimas de hasta -2,9 grados en las cumbres de Tenerife y, en concreto, en Izaña. Sin embargo, también hizo un frío especial en medianías, pues en zonas como El Sauzal (Tenerife), se registraron mínimas de apenas 1,3 grados.

Los días más fríos, lluviosos y ventosos estuvieron vinculados a la borrasca Emilia (10 al 14 de diciembre) cuando se registraron temperaturas cuatro grados por debajo de lo normal, rachas de viento de hasta 153 kilómetros por hora y acumulaciones de lluvia de hasta 150 litros por metro cuadrado en un solo día. Es el caso concreto de la Vega de San Mateo (Gran Canaria), que se convirtió en la zona más lluviosa del mes. Sin embargo, Candelaria, en Tenerife, fue el municipio en el que más llovió en un solo día:51 litros por metro cuadrado el 13 de diciembre.

Los termómetros se estancan en enero

Los termómetros no llegaron a remontar en enero. Con una temperatura media de 14,5 grados y una anomalía térmica de -0,3 grados, el comienzo del año fue también catalogado como «frío». En este mes se registró la mínima más baja del invierno en Canarias. Fue en concreto en Izaña, donde la estación meteorológica llegó a registrar -4,1 grados el 7 de enero, en plena resaca del día de Reyes. En lo que se refiere a las medianías, en esta ocasión fue el municipio de El Paso, en La Palma, el que registró una temperatura más baja: 2,2 grados. Enero no superó a diciembre en cantidad de lluvias, pero sí superó en mayor medida las expectativas es que llovió un 86% más de lo esperado.

Cambio abrupto en febrero

Pero la situación cambió de manera abrupta en febrero. Fue entonces cuando los termómetros, alentados por la situación anticiclónica que devolvió el sol a las Islas, subieron hasta los 16,5 grados de media, lo que supone una anomalía cálida de 1,6 grados. Este mes, aunque aún se registraron mínimas por debajo del cero absoluto (en Izaña se alcanzaron los -1,8 grados), las máximas se dispararon.

Una intrusión de aire sahariano y calima entre los días 22 y 24 de febrero provocó que los termómetros se elevaran hasta cinco grados por encima de lo normal. Este episodio cálido –el más intenso del invierno– y las temperaturas que permanecieron todo febrero por encima de la media, fueron suficiente como para romper la tendencia fría que venía marcando el invierno. Así, febrero adquirió un carácter muy cálido y arrastró al invierno a perder su status de frío.

El año hidrológico, en veremos

En febrero el tren de borrascas que venía afectando al Archipiélago también tuvo un parón, lo que ha frenado también la tendencia húmeda del año hidrológico. Desde octubre y hasta finales de febrero, en Canarias ha llovido apenas un 6% más de lo ideal. Hasta el momento se han acumulado 214 litros por metro cuadrado en el Archipiélago, lo que lo convierte, por el momento, en un año normal. Este indicador es el que controla la situación de sequía en el Archipiélago que, por el momento, está saneada.

Los datos proporcionados por Meteorología también muestran que este invierno también ha sido el más nevado de los últimos nueve años. Según los datos de la Aemet, en el Teide ha acumulado durante el invierno 97 litros por metro cuadrado. Una cifra alta, pero que no alcanza los 162 litros por metro cuadrado acumulados en el invierno del 2017-2018 y mucho menos los 284 del invierno de 2004-2005. Por otro lado, también ha sido uno de los años con menos insolación debido a la cantidad de nubes que han cubierto los cielos isleños.