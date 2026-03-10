El PSOE acusa a Clavijo de liderar el "gobierno más caro" de Canarias con "3.349 millones sin ejecutar"

El portavoz del Grupo Parlamentario Socialista en el Parlamento de Canarias, Sebastian Franquis, ha afeado este martes que el actual Gobierno de Canarias sea el Ejecutivo "más caro de la historia en las islas", que están "malgobernadas" por una gestión autonómica que habría dejado sin ejecutar unos 3.349 millones de euros.

Así lo ha expresado en la segunda parte del Debate del Estado de la Nacionalidad Canaria, que hoy celebra su primera jornada en el Parlamento canario. El diputado socialista ha aprovechado su primera intervención para evaluar el discurso del presidente regional Fernando Clavijo: "Nos dio usted una visión de Canarias que no se corresponde con la situación que están viviendo miles y miles de familias en nuestra comunidad autónoma".

En ese sentido, ha desmentido el balance de gestión del Ejecutivo canario, en donde se lanza un mensaje de que Canarias "prospera, con servicios públicos excelentes, donde la vivienda es accesible y el gobierno, eficaz".

"¿Está su gobierno a la altura del momento histórico que está viviendo Canarias? Han dejado 3.349 millones de euros sin ejecutar en estos tres años. 3.349 millones sin ejecutar. Y 140 millones de euros que se dejan de recaudar tras eliminar el impuesto de sucesiones y donaciones, en tres años", ha ejemplificado Franquis.

El diputado socialista ha considerado que el Gobierno de Canarias es, asimismo, "ineficaz" en su gestión, con una "regresividad" en su política fiscal, un "deterioro" en los servicios públicos y "prepotencia" en el ejercicio del poder. "Quitan los impuestos a los más ricos, a las grandes fortunas, y eliminan, al mismo tiempo, la deducción del alza de precios, retirando 104 millones que habrían beneficiado a 360.000 canarios", ha dicho.

De este modo, Franquis ha dibujado ante los diputados canarios lo que, a su juicio, son "problemas estructurales muy graves" de la región, que tiene un índice de productividad inferior a la media nacional (15-20%), los salarios más bajos del país, con una pérdida "continuada" del poder adquisitivo. "En Canarias, el 10% de la población acumula el 60% de la riqueza, y el resto de los hogares acumulan tan solo el 4% de la misma".

Y todo ello ocurre --ha continuado Franquis-- mientras Canarias cuenta con el "gobierno más caro de su historia", a través de un Ejecutivo (CC y PP) que le cuesta a la sociedad canaria "un 39% más que el anterior".

En este contexto, el portavoz socialista ha calificado de "especialmente grave" que, después de "todo lo que costó" conseguir en el pasado el autogobierno para Canarias, hoy, su Estatuto de Autonomía --que supuso "un avance histórico y blindó los recursos" del Régimen Económico y Fiscal (REF) en el archipiélago"-- se utilice, en la actualidad, "más como un discurso político que como un instrumento para ejercer realmente el autogobierno".

"Muchos discursos sobre el autogobierno, pero poca voluntad de ejercerlo", ha deslizado.

A pesar de las críticas al Gobierno, el Grupo Socialista ha mostrado este martes su predisposición "al diálogo y al entendimiento" en aquellos asuntos en los que el presidente regional, Fernando Clavijo, ha solicitado hoy "unidad" en el Parlamento ante el Gobierno central y Europa : la condonación de la deuda, el sistema de financiación autonómico, el marco financiero plurianual y el 'Decreto Canarias' del Ejecutivo regional.