¿Hasta cuándo seguirá este frío en Canarias?

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para este martes en Canarias una jornada marcada por los cielos nubosos en el norte de las islas de mayor relieve, lluvias débiles en varios puntos y un alisio que soplará de moderado a fuerte, con rachas puntualmente muy intensas en zonas expuestas.

Las precipitaciones se concentrarán principalmente en el norte de las islas montañosas, donde los cielos permanecerán nubosos o cubiertos y las lluvias débiles aparecerán sobre todo durante la primera mitad del día. En muchos casos se registrarán en medianías y vertientes orientadas al norte.

En las costas del sur de estas islas se esperan intervalos nubosos, mientras que en Lanzarote y Fuerteventura predominarán los intervalos de nubes con baja probabilidad de precipitaciones débiles y ocasionales.

Las temperaturas se mantendrán con pocos cambios en general, aunque en algunas zonas altas podrían producirse ligeros ascensos. En las cumbres centrales de Tenerife incluso se podrían registrar heladas débiles durante la madrugada.

El viento alisio será uno de los elementos más destacados del día. Soplará de moderado a fuerte y podrá dejar rachas muy fuertes en cumbres y en vertientes sureste y noroeste de las islas de mayor relieve. Estas rachas serán especialmente probables en las islas centrales y en La Gomera durante la segunda mitad del día.

En el mar, el viento del noreste alcanzará fuerza 5 o 6, aumentando a 7 mar adentro. Se espera fuerte marejada que tenderá a mar gruesa, con mar de fondo del norte o noroeste de entre 1 y 2 metros, aumentando ocasionalmente a 2 o 3 metros en aguas costeras de La Palma, Tenerife y La Gomera.

LANZAROTE — Nubosidad matinal y viento reforzándose por la tarde

Cielos nubosos con baja probabilidad de lluvias débiles y ocasionales durante la primera mitad del día, tendiendo a intervalos nubosos a partir del mediodía. Temperaturas con pocos cambios. Alisio moderado con intervalos de fuerte, especialmente durante la segunda mitad del día, cuando no se descarta alguna racha puntualmente muy fuerte en zonas del interior.

Arrecife: 15 / 19 °C

FUERTEVENTURA — Nubes en el norte y posibles rachas muy fuertes en Jandía

Intervalos nubosos con predominio de cielos nubosos en el norte y baja probabilidad de lluvias débiles, ocasionales y dispersas durante la primera mitad del día. Temperaturas con pocos cambios. Alisio moderado con intervalos de fuerte, intensificándose por la tarde en zonas de interior y al sur de Jandía, donde podrían registrarse rachas localmente muy fuertes.

Puerto del Rosario: 15 / 20 °C

GRAN CANARIA — Lluvias en el norte y rachas muy fuertes en zonas altas

Predominio de cielos nubosos en el norte con lluvias débiles, especialmente en medianías durante la primera mitad del día, cuando pueden ser localmente persistentes. Intervalos nubosos en el sur. Temperaturas con pocos cambios. Alisio moderado a fuerte con rachas ocasionales muy fuertes en cumbres y vertientes noroeste y sureste, así como en la zona alta del valle de Agaete. Brisas en costas del suroeste.

Las Palmas de Gran Canaria: 16 / 20 °C

TENERIFE — Norte nuboso con lluvias y posibles heladas en cumbres

Cielos nubosos en el norte con lluvias débiles, especialmente en el noreste durante la primera mitad del día, cuando pueden ser localmente persistentes. Intervalos nubosos en el resto de la isla, con mayor nubosidad en el oeste. Temperaturas con pocos cambios o en ligero ascenso, con posibilidad de heladas débiles en cumbres centrales. Alisio moderado a fuerte con rachas muy fuertes en la vertiente sureste y en el extremo noroeste, más intensas por la tarde. Brisas en el oeste.

Santa Cruz de Tenerife: 16 / 19 °C

LA GOMERA — Nubosidad en el norte y viento fuerte en medianías del sur

Predominio de cielos nubosos en el norte con lluvias débiles, especialmente en medianías durante la primera mitad del día. Intervalos nubosos en el sur. Temperaturas con pocos cambios. Alisio moderado a fuerte con rachas ocasionales muy fuertes en cumbres, vertientes este y noroeste y en medianías del sur.

San Sebastián de La Gomera: 16 / 20 °C

LA PALMA — Lluvias en el noreste y viento intenso en varias vertientes

Predominio de cielos nubosos en el norte y el este, con lluvias débiles que serán más frecuentes en el noreste durante la primera mitad del día y a últimas horas. Intervalos nubosos en el oeste. Temperaturas con pocos cambios o en ligero ascenso en la vertiente occidental. Alisio moderado con intervalos de fuerte y probables rachas muy fuertes en la vertiente noroeste, el extremo sur y la zona de El Paso. Brisas en la costa oeste.

Santa Cruz de La Palma: 15 / 19 °C

EL HIERRO — Nubes en el norte y posibles lluvias por la mañana

Intervalos nubosos en general, con predominio de cielos nubosos en el norte donde son probables lluvias débiles y ocasionales, especialmente en el noreste durante la mañana. Temperaturas sin cambios o en ligero ascenso. Alisio moderado con intervalos de fuerte y probables rachas ocasionales muy fuertes en cumbres, vertientes sureste y oeste, así como en medianías del sur. Brisas en el suroeste.

Valverde: 10 / 14 °C