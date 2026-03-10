Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Este es el tiempo que espera a Canarias este miércoles: lluvia, alisio fuerte y posibles heladas

La Aemet prevé precipitaciones débiles, rachas intensas de viento y posibles heladas en cumbres

Ancor Torrens

Las Palmas de Gran Canaria

Canarias afronta este miércoles una jornada marcada por el predominio de cielos nubosos en el norte de las islas de mayor relieve, lluvias débiles y un alisio que soplará con intensidad moderada a fuerte. Las temperaturas apenas experimentarán cambios, aunque no se descartan heladas débiles en las cumbres centrales de Tenerife.

El viento será uno de los grandes protagonistas del día, con rachas ocasionalmente muy fuertes en cumbres y vertientes sureste y noroeste. En el mar, el noreste alcanzará fuerza 5 o 6, arreciando localmente a 7, con fuerte marejada y mar de fondo del norte o noroeste de hasta 3 metros.

Gran Canaria

Predominio de cielos nubosos en el norte con lluvias débiles localmente moderadas, especialmente en medianías durante la mañana y la tarde, cuando podrían ser persistentes. Intervalos nubosos en el sur, tendiendo a despejar al final del día. Temperaturas con pocos cambios. Alisio moderado a fuerte con rachas muy fuertes en cumbres y vertientes noroeste y sureste.

  • Las Palmas de Gran Canaria: 15 / 19

Lanzarote

Intervalos nubosos, tendiendo a poco nuboso por la tarde en la vertiente sur. Temperaturas mínimas con pocos cambios y máximas en ligero ascenso. Alisio moderado a fuerte, especialmente durante la segunda mitad del día, cuando podrían registrarse rachas puntualmente muy fuertes en zonas de interior.

  • Arrecife: 15 / 22

Fuerteventura

Intervalos nubosos, tendiendo a poco nuboso a partir del mediodía. Temperaturas mínimas sin cambios y máximas en ligero ascenso. Alisio moderado con intervalos de fuerte, sobre todo a primeras horas y durante la tarde en zonas de interior y al sur de Jandía, con posibles rachas muy fuertes.

  • Puerto del Rosario: 16 / 21

Tenerife

Cielos nubosos en el norte con lluvias débiles, que podrían ser más persistentes en el noreste. Intervalos nubosos en el resto de la isla. Temperaturas sin cambios, salvo ligero descenso en zonas altas. Posibles heladas débiles en cumbres centrales. Alisio moderado a fuerte con rachas muy fuertes en vertiente sureste y extremo noroeste.

  • Santa Cruz de Tenerife: 16 / 20

La Gomera

Nuboso en el norte con lluvias débiles localmente moderadas, especialmente en medianías durante la segunda mitad del día. Intervalos nubosos en el sur. Temperaturas con pocos cambios. Alisio moderado a fuerte con rachas muy fuertes en cumbres y vertientes este y noroeste.

  • San Sebastián de La Gomera: 15 / 20

La Palma

Nuboso o cubierto en el norte y este, con lluvias débiles a moderadas, más frecuentes a primeras y últimas horas. Intervalos nubosos en el oeste. Temperaturas con pocos cambios. Alisio moderado con intervalos de fuerte y rachas muy fuertes en cumbres y vertientes expuestas.

  • Santa Cruz de La Palma: 14 / 18

El Hierro

Predominio de nubosidad en el norte, con probables lluvias débiles, especialmente en el noreste. Intervalos nubosos en el resto. Temperaturas sin cambios o en ligero descenso. Alisio moderado con intervalos de fuerte y posibles rachas muy fuertes en cumbres y vertientes sureste y oeste.

  • Valverde: 12 / 14

