Este es el tiempo que espera a Canarias este miércoles: lluvia, alisio fuerte y posibles heladas
La Aemet prevé precipitaciones débiles, rachas intensas de viento y posibles heladas en cumbres
Las Palmas de Gran Canaria
Canarias afronta este miércoles una jornada marcada por el predominio de cielos nubosos en el norte de las islas de mayor relieve, lluvias débiles y un alisio que soplará con intensidad moderada a fuerte. Las temperaturas apenas experimentarán cambios, aunque no se descartan heladas débiles en las cumbres centrales de Tenerife.
El viento será uno de los grandes protagonistas del día, con rachas ocasionalmente muy fuertes en cumbres y vertientes sureste y noroeste. En el mar, el noreste alcanzará fuerza 5 o 6, arreciando localmente a 7, con fuerte marejada y mar de fondo del norte o noroeste de hasta 3 metros.
Gran Canaria
Predominio de cielos nubosos en el norte con lluvias débiles localmente moderadas, especialmente en medianías durante la mañana y la tarde, cuando podrían ser persistentes. Intervalos nubosos en el sur, tendiendo a despejar al final del día. Temperaturas con pocos cambios. Alisio moderado a fuerte con rachas muy fuertes en cumbres y vertientes noroeste y sureste.
- Las Palmas de Gran Canaria: 15 / 19
Lanzarote
Intervalos nubosos, tendiendo a poco nuboso por la tarde en la vertiente sur. Temperaturas mínimas con pocos cambios y máximas en ligero ascenso. Alisio moderado a fuerte, especialmente durante la segunda mitad del día, cuando podrían registrarse rachas puntualmente muy fuertes en zonas de interior.
- Arrecife: 15 / 22
Fuerteventura
Intervalos nubosos, tendiendo a poco nuboso a partir del mediodía. Temperaturas mínimas sin cambios y máximas en ligero ascenso. Alisio moderado con intervalos de fuerte, sobre todo a primeras horas y durante la tarde en zonas de interior y al sur de Jandía, con posibles rachas muy fuertes.
- Puerto del Rosario: 16 / 21
Tenerife
Cielos nubosos en el norte con lluvias débiles, que podrían ser más persistentes en el noreste. Intervalos nubosos en el resto de la isla. Temperaturas sin cambios, salvo ligero descenso en zonas altas. Posibles heladas débiles en cumbres centrales. Alisio moderado a fuerte con rachas muy fuertes en vertiente sureste y extremo noroeste.
- Santa Cruz de Tenerife: 16 / 20
La Gomera
Nuboso en el norte con lluvias débiles localmente moderadas, especialmente en medianías durante la segunda mitad del día. Intervalos nubosos en el sur. Temperaturas con pocos cambios. Alisio moderado a fuerte con rachas muy fuertes en cumbres y vertientes este y noroeste.
- San Sebastián de La Gomera: 15 / 20
La Palma
Nuboso o cubierto en el norte y este, con lluvias débiles a moderadas, más frecuentes a primeras y últimas horas. Intervalos nubosos en el oeste. Temperaturas con pocos cambios. Alisio moderado con intervalos de fuerte y rachas muy fuertes en cumbres y vertientes expuestas.
- Santa Cruz de La Palma: 14 / 18
El Hierro
Predominio de nubosidad en el norte, con probables lluvias débiles, especialmente en el noreste. Intervalos nubosos en el resto. Temperaturas sin cambios o en ligero descenso. Alisio moderado con intervalos de fuerte y posibles rachas muy fuertes en cumbres y vertientes sureste y oeste.
- Valverde: 12 / 14
- La borrasca Regina sacude Canarias este martes: lluvias intensas, rachas de hasta 90 km/h y posible nieve en cumbres
- La Aemet avisa de un viernes con viento intenso y lluvias en Canarias: posibles rachas muy fuertes en varias islas
- ¿Hasta cuándo seguirá este frío en Canarias?
- El pronóstico de la Aemet para este sábado en Canarias: sigue el fuerte viento y posibles lluvias
- La Aemet pone a Canarias en aviso amarillo este lunes por oleaje en una jornada con viento y lluvia
- León XIV recorrerá Las Palmas de Gran Canaria en papamóvil
- Nieve en la cumbre de Gran Canaria: Regina deja los primeros copos y obliga a cortar accesos
- La AEMET intensifica su pronóstico de la borrasca Regina en Canarias: precipitaciones, viento muy fuerte y calima este miércoles