Adiós frío, hola calima: la AEMET ya indica un cambio radical en Canarias

La Agencia Estatal de Meteorología prevé que el patrón meteorológico cambie en Canarias a partir de este jueves. El alisio irá perdiendo intensidad y la dorsal africana comenzará a dominar la situación, favoreciendo vientos flojos del este, una subida generalizada de temperaturas y la llegada de calima desde el continente africano.

Este cambio supondrá el final del ambiente fresco y húmedo que ha predominado durante la última semana. Con la entrada de aire más cálido, las temperaturas máximas podrían alcanzar o incluso superar los 25 °C en distintos puntos de las islas durante los próximos días.

En el estado del mar también se notará cierta mejoría. Desde este jueves se espera una disminución de la fuerza del oleaje, aunque todavía se mantendrá un mar de invierno con olas de alrededor de dos metros en las costas orientadas al norte y al oeste.

A partir del viernes, la presencia de la dorsal será más clara y favorecerá la llegada de una pluma de calima importante procedente del Sahara. Este episodio de polvo en suspensión podría extenderse progresivamente por todo el archipiélago.

De cara a la próxima semana, los modelos meteorológicos apuntan a un posible nuevo cambio de tiempo. Con la cautela que exige una previsión a varios días vista, los pronósticos indican que el martes podría acercarse una nueva borrasca atlántica, que traería lluvias y un aumento notable de la fuerza del mar en el archipiélago.

Para este miércoles, la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología mantiene un escenario más típico de alisio en Canarias. Predominarán los cielos nubosos en el norte de las islas de mayor relieve, con lluvias débiles que localmente podrían ser moderadas, mientras que el sur presentará intervalos nubosos. En las islas más orientales, el cielo tenderá a abrirse durante la tarde.

El viento soplará del noreste con intensidad moderada a fuerte, con rachas muy fuertes en zonas de cumbre y en algunas vertientes expuestas de las islas montañosas. En el mar se espera fuerte marejada aumentando a mar gruesa, con mar de fondo del norte o noroeste que podría alcanzar entre dos y tres metros de altura.

Previsión por islas

LANZAROTE — Intervalos nubosos y viento intenso

Cielos con intervalos nubosos que tenderán a poco nuboso por la tarde en la vertiente sur. Temperaturas mínimas con pocos cambios y máximas en ligero ascenso. Alisio moderado a fuerte, especialmente en la segunda mitad del día, con posibles rachas muy fuertes en zonas de interior.

Arrecife: 15 / 22 °C

FUERTEVENTURA — Nubes al inicio y más claros al mediodía

Intervalos nubosos que tenderán a poco nuboso a partir de mediodía. Temperaturas mínimas con pocos cambios y máximas en ligero ascenso. Alisio moderado con intervalos fuertes, con rachas localmente muy fuertes en zonas de interior y al sur de Jandía.

Puerto del Rosario: 16 / 21 °C

GRAN CANARIA — Lluvias en el norte durante la jornada

Predominio de cielos nubosos en el norte con lluvias débiles localmente moderadas, especialmente en medianías durante la primera mitad del día y por la tarde. En el sur, intervalos nubosos tendiendo a poco nuboso al final del día. Alisio moderado a fuerte con rachas muy fuertes en cumbres y vertientes noroeste y sureste.

Las Palmas de Gran Canaria: 15 / 19 °C

TENERIFE — Nubosidad en el norte y posibles lluvias persistentes

Cielos nubosos en el norte con lluvias débiles localmente moderadas, más persistentes en el noreste. Intervalos nubosos en el resto de la isla, con predominio de nubosidad en el oeste. Alisio moderado a fuerte con rachas muy fuertes en vertiente sureste y extremo noroeste.

Santa Cruz de Tenerife: 16 / 20 °C

LA GOMERA — Nubes en el norte y viento intenso en zonas altas

Predominio de cielos nubosos en el norte con lluvias débiles localmente moderadas, especialmente en medianías durante la segunda mitad del día. Intervalos nubosos en el sur. Alisio moderado a fuerte con rachas muy fuertes en cumbres y vertientes expuestas.

San Sebastián de La Gomera: 15 / 20 °C

LA PALMA — Cielos cubiertos en el este con lluvias frecuentes

Nuboso o cubierto en el norte y este, con lluvias débiles a moderadas, más frecuentes en el noreste durante la primera mitad del día y al final de la jornada. Intervalos nubosos en el oeste. Alisio moderado con intervalos fuertes y rachas muy fuertes en cumbres y vertiente noroeste.

Santa Cruz de La Palma: 14 / 18 °C

EL HIERRO — Norte más nuboso con posibles lluvias

Predominio de cielos nubosos en el norte, donde son probables lluvias débiles, sobre todo en el noreste. Intervalos nubosos en el resto de la isla. Alisio moderado con intervalos fuertes y rachas ocasionales muy fuertes en cumbres y vertientes expuestas.

Valverde: 12 / 14 °C