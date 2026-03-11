Canarias forma a cónsules en cómo atender a víctimas y familiares tras un siniestro aéreo

La Delegación del Gobierno en Canarias forma al cuerpo consular destacado en las islas sobre cómo tratar a las víctimas de un siniestro aéreo y a sus familiares, a quienes lo único que les reconforta "es que le expliquen por qué ha muerto" su persona allegada.

Así lo han explicado antes de intervenir en estas jornadas el delegado del Gobierno en Canarias, Anselmo Pestana, y la presidenta de la Asociación de Víctimas del Vuelo JK5022 y de la Federación Internacional de Víctimas de Accidentes y sus Familias (FIVAAF), Pilar Vera, quienes han recalcado que la prioridad ha de ser siempre "trasladar veracidad sobre el accidente, actuar con total transparencia".

A ello, Pestana ha sumado la necesidad de mostrar "cercanía" hacia las víctimas y sus familiares y ofrecerles atención psicológica desde el primer momento, para lo que ha considerado "fundamental tener los recursos humanos suficientes desde el primer momento activados, que estén preparados los profesionales desde el propio aeropuerto, y actuar con los principios de veracidad y de transparencia".

"Esa es la clave, cualquier fallo en ese esquema produce todavía mayor dolor en las víctimas y en sus familiares. El desconocimiento o la mentira, ocultar información, todavía produce más dolor en el entorno familiar y de amistades", ha resaltado.

La presidenta de la Asociación de Víctimas del Vuelo JK5022 y, desde julio de 2015, de la Federación Internacional de Víctimas de Accidentes y sus Familias, ha recordado que en febrero de 2016 el consejo de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) reconoció por primera vez en su historia la voz de la víctima y su familia a través de la federación que ella preside.

Las jornadas de formación que se desarrollan este miércoles en Canarias con el cuerpo consular acreditado en las islas "son históricas", ha referido Vera, quien ha subrayado que "es la primera vez que en España se convoca a los representantes consulares para hablarles de la normativa de asistencia a víctimas y familias de la OACI".

Vera ha recalcado que lleva 17 años "peleando por la asistencia a las víctimas" de accidentes aéreos "y sus familias en España y a través de la OACI, que tiene a 193 estados miembros en el mundo" y se ocupa de la normativa que regula esta asistencia.

"Cuando se produce un accidente aéreo son importantísimos los representantes consulares porque, dentro de los aviones, cada vez es más diversa la nacionalidad de las personas" que viajan a bordo, ha destacado Vera, quien se ha encargado en estas jornadas de explicar a los cónsules la normativa que existe en materia de asistencia a afectados por este tipo de accidentes.

Sobre su empeño por que en España opere una autoridad multimodal de investigación de accidentes en los diferentes modos de transporte, Vera ha asegurado "que ha sido un camino de amargura y sin sabores porque realmente esta autoridad no interesa políticamente a nadie".

A su juicio, "esa autoridad realmente beneficia a todos, a la ciudadanía", por lo que se ha felicitado de que en julio de 2025 se sacara a información pública el estatuto que la desarrolla.

Vera ha dicho que, hace escasamente un mes, el Ministerio que dirige Óscar Puente ha sacado a consulta pública los cargos de presidente de las tres direcciones generales que va a haber, del tren, del barco y del avión y también de los vocales.

"Tengo esperanza porque la sociedad está pidiendo a gritos, cada vez que hay un accidente, que se llegue a la verdad" lo que, además, contribuirá a "construir un sistema muchísimo más seguro porque detectar los errores que tiene el sistema y corregirlos solo se hace con una investigación seria y eficaz", ha aseverado.

Por ello, Vera espera que esta autoridad única se haga realidad en un plazo relativamente corto de tiempo y que "pueda asumir la investigación de cualquier tragedia, en cualquier medio de transporte".

Pilar Vera ha precisado que aunque "España tiene bastante normativa sobre asistencia a víctimas, como un plan en el que intervienen cinco ministerios y un protocolo de actuación de protección civil único en Europa, el problema es que esa normativa no se cumple porque los que tienen que llevarla a cabo no la conocen".

Además de reivindicar que "todas las víctimas son iguales", Vera ha incidido en la dificultad de explicar en todos los casos las muertes de personas en accidentes de transporte, "tanto desde el punto de vista psicológico, como desde el punto de vista técnico, estructural, dado que el sistema falla".

"Sigo preocupada, porque estoy muy pegada al día a día del sector de la aviación y cada vez recibo más quejas, más preocupaciones. Algo está fallando en el sistema para que yo, una persona de la sociedad civil, tenga que seguir siendo un referente" para las víctimas de siniestros de transporte y sus familiares, como los de afectados del accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba) ocurrido en enero, algunos de los cuales recurrió a ella para consultarle cómo proceder.