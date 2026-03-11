Cuando el comedor escolar deja de ser un trámite y se convierte en política de salud

La batalla contra la obesidad infantil ya no se libra únicamente en las consultas médicas ni en las campañas institucionales. Se juega, cada día, en los comedores escolares. Y en Canarias, donde el debate sobre la calidad de la alimentación en los centros educativos ha ido escalando posiciones en la agenda pública, el marco normativo ha endurecido las reglas del juego.

De la Ley 17/2011 al P16

La Ley 17/2011 de Seguridad Alimentaria y Nutrición sentó las bases hace más de una década. Pero el punto de inflexión ha llegado con el Real Decreto 315/2025, que aterriza esa ley en los colegios con exigencias concretas y medibles, y con la aplicación activa del Programa 16 (P16) del Plan de Prevención de la Obesidad Infantil en Canarias (POICAN), convertido en un instrumento real de supervisión en las islas.

Ya no valen las declaraciones de intenciones. El nuevo escenario obliga a demostrar, con números y procedimientos, qué comen los niños y cómo se gestiona cada fase del servicio.

El Real Decreto 315/2025 no deja margen a la improvisación. Exige que al menos el 45% de las frutas y hortalizas sean de temporada. Obliga a incorporar platos elaborados con ingredientes ecológicos. Establece el uso de sal yodada. Refuerza la presencia de legumbres —entre una y dos veces por semana— y de pescado —de una a tres—. Limita el pan blanco y promueve el integral al menos dos veces por semana. Reduce el margen para los lácteos azucarados y fija un máximo de una ración mensual de productos precocinados.

Traducido: menos ultraprocesado, más producto fresco, más planificación y más control.

Exigencia que es coherencia

En Canarias, el P16 añade una capa adicional de exigencia. No se limita a revisar menús; implica inspección técnica, control nutricional y evaluación continua de la oferta alimentaria. Además, incorpora un componente pedagógico claro: la alimentación saludable debe formar parte del proyecto educativo del centro. No es solo cuestión de cumplir porcentajes, sino de educar hábitos.

En este contexto, el papel de las empresas que gestionan la restauración colectiva en los colegios queda expuesto como nunca. La adaptación al nuevo marco legal no es una cuestión estética ni comercial: es estructural.

Albi Canarias, especializada en comedores escolares en el archipiélago, ha decidido situarse en ese terreno. La compañía asegura haber integrado de forma completa los tres pilares normativos —Ley 17/2011, RD 315/2025 y P16— en todos sus procesos operativos. Eso implica rediseñar menús, revisar contratos con proveedores, reforzar sistemas de trazabilidad y asumir un control interno permanente.

La trazabilidad ya no es un término técnico que figure en un manual; es la garantía de que cada ingrediente puede rastrearse desde el origen hasta el plato. La calidad no se proclama: se documenta.

El cumplimiento riguroso de este entramado normativo descansa en el equipo específico de dietistas-nutricionistas de Albi Canarias, con Yurena Santana Talavera como dietista- nutricionista de Gran Canaria, y especialistas en seguridad alimentaria que supervisan el servicio en todas sus fases. Desde el diseño de menús equilibrados y adaptados a las distintas etapas educativas hasta la evaluación de ingredientes y la preparación para auditorías e inspecciones, el trabajo técnico se convierte en la columna vertebral del sistema.

No es una cuestión menor. La presión social sobre los comedores escolares ha aumentado. Las familias exigen transparencia. Los equipos directivos necesitan seguridad jurídica. Las AMPAS reclaman coherencia entre discurso y práctica. Y la administración ha dejado claro que las inspecciones no son un trámite simbólico.

El comedor escolar, en este nuevo escenario, deja de ser un servicio accesorio para convertirse en un espacio estratégico de salud pública.

La obesidad infantil no responde a una única causa, pero la alimentación diaria es uno de sus factores centrales. En muchos hogares, el almuerzo escolar representa la comida más equilibrada del día. Eso convierte a los centros educativos en una pieza clave del engranaje preventivo.

Albi asume el reto

De ahí que el P16 insista en integrar la educación alimentaria dentro del proyecto educativo. Comer despacio, reconocer alimentos de temporada, entender por qué las legumbres deben formar parte habitual de la dieta o asumir que el pescado no es una excepción semanal sino una norma son aprendizajes que trascienden el menú.

En ese terreno, las empresas que operan en restauración colectiva ya no pueden limitarse a servir bandejas. Deben acompañar a los centros en procesos de mejora continua, facilitar documentación, ofrecer asesoramiento técnico y responder con agilidad ante cualquier requerimiento sanitario.

El Real Decreto 315/2025 también introduce el criterio de sostenibilidad, obligando a replantear cadenas de suministro y a priorizar productos frescos y de proximidad cuando sea posible. Esto no solo afecta a la salud nutricional, sino al impacto económico y ambiental del servicio.

En el caso de Albi Canarias, la apuesta por proveedores locales del archipiélago forma parte de ese posicionamiento. La empresa defiende que trabajar con producto de cercanía no solo mejora la frescura, sino que refuerza la economía insular y facilita un control más directo sobre la calidad.

Pero la normativa no entiende de relatos corporativos. Exige resultados. Y esos resultados se miden en auditorías, en controles documentales, en inspecciones sanitarias y en la aceptación real de los menús por parte del alumnado.

Uno de los desafíos más complejos es conjugar tradición gastronómica y exigencia legal. Canarias posee un recetario propio, con fuerte arraigo cultural. Adaptar platos reconocibles a los estándares actuales sin perder aceptación exige un trabajo técnico fino: reformular recetas, ajustar cantidades de sal y grasa, equilibrar raciones y mantener sabor.

El margen de error es mínimo. Un menú que no se consume genera desperdicio y pierde eficacia educativa. Uno que no cumple la norma expone al operador y al centro a sanciones y desgaste reputacional.

Por eso, el cumplimiento ya no puede ser parcial ni retórico. Debe ser integral.

La combinación de Ley 17/2011, RD 315/2025 y P16 dibuja un nuevo tablero en el que la restauración escolar se convierte en un actor central de la política preventiva. Las empresas que operan en este ámbito no solo gestionan logística alimentaria; gestionan confianza.

Y en un entorno donde la salud infantil está en el centro del debate, la confianza no se construye con eslóganes. Se construye con protocolos, con formación continua, con supervisión técnica y con la capacidad de demostrar, cada día, que el comedor escolar no es un problema añadido, sino parte activa de la solución.