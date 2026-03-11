Cuidado con este correo fraudulento que promete más de 500 euros y puede vaciar tus cuentas bancarias: la Guardia Civil avisa a los canarios

La Guardia Civil ha alertado a los ciudadanos sobre una campaña de correos electrónicos que suplanta el servicio de "Mi Carpeta Ciudadana". "No piques, su objetivo es obtener tu información personal y bancaria", aseguran.

Phishing

"Se trata de una técnica utilizada por ciberdelincuentes para obtener información confidencial como contraseñas, números de tarjetas de crédito y otra información de carácter personal de los usuarios. Para ello, ponen en circulación correos electrónicos fraudulentos que suplantan la identidad de empresas y organizaciones principalmente, en los que, bajo cualquier excusa, solicitan al usuario que acceda a un enlace facilitado en el propio mensaje o que se descarguen algún fichero malicioso", explican desde el INCIBE.

Señales para detectar la estafa

En Instituto Nacional de Ciberseguridad (INCIBE) ha compartido varios consejos para que los ciudadanos puedan identificar los correos fraudulentos. En primer lugar, para saber si un mensaje es un fraude hay que fijarse en el dominio del remitente. Los correos oficiales de la administración pública en España siempre terminan en .gob.es, mientras que dominios como .com o .info son señales claras de alerta.

Otra sospecha que utilizan el logo de "Mi Carpeta Ciudadana", pero los ciberdelincuentes intentas engañar usando un asunto como “Notificación de ingreso disponible – Importe 552,97 €” con un tono de urgencia para que los usuarios accedan a la notificación e introduzcan la información en páginas fraudulentas. El lenguaje técnico y la mención a la Ley 39/2015, son tácticas para generar confianza en los usuarios.

Además, aunque mencionen Cl@ve o DNI electrónico, la intención final de estos correos es que el usuario ingrese sus credenciales en sitios web que ellos controlan.

Cómo evitar caer en la estafa

Desde el INCIBE lanzan una serie de soluciones para que las víctimas lleven a cabo si sospechan que han sido engañadas al acceder a un sitio web por u correo electrónico fraudulento:

Contacta lo antes posible con tu entidad bancaria para informar de lo sucedido.

para informar de lo sucedido. Guarda todas las capturas y evidencias posibles. Para darles mayor validez, puedes utilizar el servicio de testigos online .

. Presenta una denuncia ante las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado , apoyándote para ello en las evidencias que has recopilado del fraude.

, apoyándote para ello en las evidencias que has recopilado del fraude. Realiza egosurfing periódicamente para comprobar si tus datos personales se han visto filtrados en la Red y están siendo utilizados sin tu consentimiento.

Además, recuerdan que para realizar cualquier gestión en un organismo público necesitas identificarte con el DNI electrónico, el certificado digital o la Cl@ve. En caso de que accedas a una supuesta web oficial de la administración pública y no te soliciten dicha identificación para la realización de gestiones, lo más probable es que estés accediendo a un sitio web fraudulento.