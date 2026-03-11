Pedro Sánchez anuncia Hodio, la nueva herramienta para medir el discurso de odio en las redes sociales

Los algoritmos de las redes sociales vuelven a tener protagonismo en la agenda política nacional. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció este miércoles el desarrollo de Hodio, una nueva herramienta desarrollada para realizar un seguimiento de la huella de los discursos de odio y la polarización en el entorno digital. El fin último de la misma es exigir a los responsables de las distintas plataformas que rindan cuentas por su permisividad al respecto de estos contenidos.

Sánchez anunció la puesta en marcha del instrumento durante la inauguración del Foro contra el Odio en Madrid, en el que expertos, plataformas y personas afectadas se reúnen para debatir sobre la tendencia alcista de los mensajes discriminatorios en el entorno digital. De forma concreta, Hodio permitirá medir la presencia, evolución y alcance de estos contenidos y expondrá los resultados de forma pública para, en palabras del jefe del Ejecutivo, «que todo el mundo sepa quién frena estos contenidos, quién mira para otro lado y quién hace negocio con ello».

Cinco medidas

La máxima autoridad gubernamental enmarcó el proyecto en un paquete de cinco medidas orientadas a la recuperación del control del espacio digital, entre las que se incluye instar a la Fiscalía a investigar posibles delitos cometidos por la inteligencia artificial, especialmente en materia de pornografía infantil. De igual manera, también recordó que se sigue trabajando en la ejecución de la prohibición del acceso a las redes sociales para los menores de 16 años y en la creación del delito de amplificación algorítmica para castigar a los diseñadores de los algoritmos que buscan propagar el odio.

Al respecto de Hodio, Sánchez definió esta nueva herramienta como «transparente y rigurosa», basada en criterios académicos reconocidos que combinarán el análisis cuantitativo y la revisión experta para garantizar representatividad y precisión. «Hagamos que aquí también la vergüenza cambie de bando», defendió parafraseando a Gisèle Pelicot.

«Tecnoligarcas»

El presidente del Gobierno se refirió a las redes como un «Estado fallido», en el que no existen reglas ni leyes y se premia la impunidad, factor que convierte el odio en «un arma de polarización masiva». Para sostener esta idea, referenció los datos del Observatorio Español del Racismo y la Xenofobia, dependiente del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, que identificó más de 845.000 contenidos de odio en 2025.

Sánchez cargó también contra los tecnoligarcas» que utilizan las plataformas digitales como una herramienta para imponer su agenda política. En este sentido, se refirió de forma concreta al dueño de X, Elon Musk, y aseguró que, desde su adquisición, ha habido un aumento en los discursos de odio del 50%. Finalmente, recordó los sucesos ocurridos en Torrepacheco -Murcia- y alegó que se transformó un delito individual en una excusa para el odio racial. Recalcó que el odio «no ganó» en el terreno físico, pero que sí tuvo una gran repercusión social debido al eco del espacio digital.

Oposición

Las criticas por parte de la oposición no han tardado en llegar. El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, acusó ayer al jefe del Ejecutivo, al que ha definido como «el presidente del muro», de querer sentar cátedra sobre el odio y afirmó que es una materia «que sí domina». Por su parte, el líder de Vox, Santiago Abascal, afirmó que Sánchez «tiene que entender» que se le pueda «tener manía» y que lo que debería hacer es «defender los intereses de los españoles y dejarse de gastar el dinero en bobadas, como este chiringuito del ‘odio con h’».

Lo que está claro es que, independientemente del posicionamiento político, los algoritmos de las redes sociales seguirán siendo un elemento de debate en la política nacional.