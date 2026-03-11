No al menú 'halal': Olé a la "carnicería tradicional española"

El Parlamento de Canarias encara mañana jueves la fase final del Debate sobre el estado de la nacionalidad canaria con la votación de 184 propuestas de resolución, registradas en el mediodía de este miércoles en el Parlamento regional. Las proposiciones son de lo más variopintas: desde la exigencia de realizar pruebas en la "cresta ilíaca" a inmigrantes para determinar su edad o el 'no' a los menús 'halal' (ambas de Vox), hasta la petición de un estatuto de neutralidad militar para las islas (NC), la puesta en marcha de un Observatorio de la Productividad y Competitividad (PSOE), o la creación de un sistema de "urgencias veterinarias 24h" al estilo de las farmacias de guardia (los grupos que sustentan el Gobierno).

El futuro de las islas se debate entre lo local y lo geopolítico en un año marcado por las exigencias al Estado y la gestión de la crisis migratoria. El registro de las 184 propuestas de resolución no es casual: los partidos han hecho uso de su derecho de presentar el máximo permitido de 46 propuestas por grupo, agotando así el cupo reglamentario para intentar influir en la agenda del Ejecutivo canario.

Grupos que sustentan el Gobierno

No obstante, los grupos que sustentan el Gobierno (CC, PP, ASG y AHI) registraron las propuestas de forma conjunta. Entre sus 46 iniciativas y en línea con el debate protagonizado el martes y hoy miércoles, se muestran muy exigentes con el Estado, y reclaman un Real Decreto-ley de medidas urgentes para Canarias (el denominado 'decreto Canarias') o la transferencia efectiva de las competencias de costas y la cogestión de aeropuertos.

Exigen una defensa técnica y política firme del Régimen Económico y Fiscal (REF), el apoyo a las especidades canarias en el nuevo marco financiero de la UE, y, entre otras cuestiones, que el Gobierno central deflacte la tarifa estatal del IRPF para ajustarla a la inflación.

Servicios veterinarios de urgencia

Como curiosidades plantean los grupos del Gobierno plantean al Ejecutivo canario que inste al Estado a la inclusión de una nueva disposición en la Ley de Bienestar Animal que garantice "los servicios veterinarios de urgencia y de guardia 24h, independientemente del territorio, con un modelo similar al de las farmacias de guardia", coordinado con los colegios profesionales.

También solicitan la creación de un "sand box" legislativo (espacio de experimentación regulatoria) para facilitar inversiones estratégicas, además de seguir impulsando la Policía Canaria en todas las islas, avales públicos para la "hipoteca joven" o una ley agraria para palia los efectos de la sequía.

Deberes de los socialistas

Los socialistas presentan sus 46 propuestas con un tono crítico hacia el actual pacto de Gobierno, al que acusan de "fraude electoral" por no bajar el IGIC. Además, defienden la gestión de Pedro Sánchez instando al Gobierno regional a aceptar el nuevo modelo de financiación estatal que, dicen, otorgaría a las islas 1.111 millones adicionales.

Entre sus propuestas, piden que el Gobierno de Canarias ponga en marcha un Observatorio de la Productividad y Competitividad, una herramienta estratégica destinada a analizar el desarrollo económico del Archipiélago y orientar políticas públicas que impulsen un crecimiento más eficiente, innovador y sostenible. En vivienda los socialistas abogan por abandonar las políticas "liberalizadoras, adoptar una perspectiva interventora del mercado y exigen facilitar a los ayuntamientos la declaración de "zonas de mercado residencial tensionado", para establecer límites al precio del alquiler y de compraventa, entre otras demandas.

Violencia sexual

Además, piden crear una Unidad Forense 24 horas especializada en violencia sexual para evitar la revictimización de las mujeres en todas las islas. Asimismo, instan a declarar el propio salón de plenos del Parlamento como "monumento a la memoria histórica".

También reclaman al Gobierno que publique con transparencia las listas de espera sanitarias "no estructurales", recuperar el impuesto de Sucesiones y Donaciones y un plan de choque contra el abandono escolar

Nueva Canarias-Bloque Canarista

El grupo Nueva Canarias-Bloque Canarista (NC-BC) agota también sus 46 resoluciones con un marcado carácter internacionalista y de defensa de los servicios públicos. Proponen que Canarias sea una "plataforma de paz" mediante un estatuto de neutralidad que impida la instalación de bases militares ofensivas. Además, exigen al Estado la condonación de 4.115 millones de euros de deuda pública (el 62,6% del total).

Sáhara Occidental, Venezuela y Cuba

NC -BC dedica propuestas a la política exterior, pidiendo el referéndum para el Sáhara Occidental, condenan las intervenciones de EE UU en Venezuela e instan a crear una partida de ocho millones de euros en ayuda humanitaria para Cuba.

Exigen implementar una ecotasa turística (solo para no residentes), declarar zonas de mercado residencial tensionado para topar alquileres y alcanzar el 5% del PIB en inversión educativa. Frente a la movilidad convencional, sugieren impulsar proyectos ferroviarios que utilicen el hidrógeno como fuente de energía,

Vox, no al menú 'halal'

Con sus 46 propuestas, Vox presenta el programa más disruptivo, enfocado en el control migratorio y la soberanía energética. Exigen radiografías de la "cresta ilíaca" para determinar fielmente la edad de los menores inmigrantes y evitar fraudes. En el ámbito energético, rompen el tabú nuclear pidiendo estudiar la viabilidad de reactores modulares pequeños (SMR) en las islas.

Pero, es más, piden rechazar explícitamente el menú 'halal', un "sello extranjero", islámico, cuya expansión debe combatirse promoviendo la "carnicería tradicional española". Asimismo, instan al Gobierno de Canarias a retirar su apoyo parlamentario a Pedro Sánchez en las Cortes Generales y reclaman la derogación de las leyes de memoria histórica y de género.